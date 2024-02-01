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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.02.01

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

01 Feb 2024, 19:35

澳洲股市


今日澳洲指数低开低走，S&P/ASX 200指数跌1.2%，报7588.2点； ASX All Ordinaries指数跌1.11%，报7818.8点；ASX Small Ordinaries指数跌1.36%，报2915.5点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金融服务公司Credit Corp Group Ltd（+5.58%），博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（+5%），以及乳制品公司The A2 Milk Company Ltd（+2.69%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产勘探公司Chalice Mining Ltd（-8.52%），黄金开采公司Emerald Resources NL（-8.38%），以及黄金开采公司Regis Resources Ltd（-5.5%）。


S&P/ASX 200中的11个板块全部下跌，其中金融板块跌幅最大，下跌1.81%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市冲高回落。截至收盘，恒生指数涨0.52%，报15566.21点；国企指数涨0.57%，报5223.48点；恒生科技指数涨2%，报3065.95点。南向资金今日净卖出13.42亿元，近5日累计卖出1.05亿元。


盘面上，生物科技、新能源汽车板块反弹。


生物科技板块方面，荣昌生物涨11.96%，贝康医疗涨5.8%，中国生物制药涨3.56%，药明生物涨3.17%。


新能源汽车板块方面，五菱汽车涨3.23%，理想汽车涨3.02%，华晨中国涨2.63%，零跑汽车涨1.89%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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