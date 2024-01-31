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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.31

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

31 Jan 2024, 19:35

澳洲股市


今日澳洲指数集体走高，S&P/ASX 200指数涨1.06%，报7680.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.99%，报7912.8点；ASX Small Ordinaries指数涨0.93%，报2955.6点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：镍矿公司Nickel Industries Ltd（+9.66%），娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（+5.66%），以及博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（+5.26%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：半导体公司Weebit Nano Ltd（-9.85%），化肥生产商Incitec Pivot Ltd（-7.88%），以及锂矿公司Sayona Mining Ltd（-4.76%）。


S&P/ASX 200中的11个板块全部上涨，其中房地产涨幅最大，上涨1.98%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市延续下跌。截至收盘，恒生指数跌1.39%，报15485.07点；国企指数跌1.54%，报5194.04点；恒生科技指数跌3%，报3005.8点。南向资金今日净卖出6.32亿元，近5日累计净买入30.53亿元。


盘面上，制药、汽车、半导体板块走弱。


制药板块方面，科济药业跌10.63%，华康生物医学跌9.82%，复星医药跌4.6%，凯莱英跌4.19%，药明康德跌4.09%。


汽车板块方面，蔚来汽车跌5.97%，零跑汽车跌5.16%，长城汽车跌3.51%，比亚迪股份跌2.02%。


半导体板块方面，华虹半导体跌5.46%，协鑫科技跌5.26%，京东方精电跌3.45%，信利国际跌3.28%，中芯国际跌2.36%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


 


   
来源：CMC Markets NG平台


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