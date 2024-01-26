亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.26

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.6%，报15952.23点；国企指数跌1.98%，报5360.24点；恒生科技指数跌3.75%，报3186.49点。南向资金今日净买入53.23亿元，近5日累计净买入44.59亿元。



盘面上，医药、中概互联网、新能源汽车走弱。



医药板块方面，方达控股跌21.95%，来凯医药跌20.71%，药明生物跌18.17%，荣昌生物跌7.9%。



中概互联网板块方面，腾讯跌2.75%，美团跌3.89%，阿里巴巴跌3.34%，快手跌4.26%，哔哩哔哩跌5.72%。



新能源汽车板块方面，恒大汽车跌11.11%，小鹏汽车跌4.31%，比亚迪股份跌4.13%，理想汽车跌3.95%，长城汽车跌3.41%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.