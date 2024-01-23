X

选择您要开设的帐户

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.23

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

23 Jan 2024, 20:15

澳洲股市


今日澳洲指数震荡走高，S&P/ASX 200指数涨0.51%，报7514.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.52%，报7742.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.34%，报2883.1点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：生物科技公司PolyNovo Ltd（+6.32%），锂化学品公司Arcadium Lithium PLC（+4.67%），以及保险公司AUB Group Ltd（+4.58%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：教育集团IDP Education Ltd（-5.85%），锂矿公司Core Lithium Ltd（-4.88%），以及锂矿公司Sayona Mining Ltd（-4.76%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块上涨，其中医疗保健板块涨幅最大，上涨1.02%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市触底反弹。截至收盘，恒生指数涨2.63%，报15353.98点；国企指数涨2.78%，报5140.93点；恒生科技指数涨3.7%，报3147.81点。南向资金今日净卖出53.2亿元，近5日累计净买入28.66亿元。


盘面上，通信设备、中概互联网、苹果概念板块走强。


通信设备板块方面，协同通信涨18.84%，高科桥涨13.33%，南方通信涨5%，中兴通讯涨3.84%，京信通信涨3.17%。


中概互联网板块方面，腾讯涨3.74%，阿里巴巴涨3.36%，哔哩哔哩涨7.42%，网易涨6.02%，京东涨4.67%。


苹果概念板块方面，舜宇光学科技涨5.01%，和记电讯香港涨4.85%，丘钛科技涨3.87%，通达集团涨3.16%

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.

来自CMC的最新消息

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.22

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.19

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.18

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.22

今日澳洲指数止跌反弹，S&P/ASX 200指数涨0.75%，报7476.6点； ASX All Ordinaries指数涨0.65%，报7703.4点；ASX Small Ordinaries指数涨0.33%，报2873.3点。香港股市持续下跌。截至收盘，恒生指数跌2.27%，报14961.18点；国企指数跌2.44%，报5001.95点；恒生科技指数跌3.02%，报3035.47点。南向资金今日净买入6.56亿元，近5日累计净买入111.5亿元。

22 Jan 2024

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.19

今日澳洲指数止跌反弹，S&P/ASX 200指数涨1.02%，报7421.2点； ASX All Ordinaries指数涨1.01%，报7652.3点；ASX Small Ordinaries指数涨0.77%，报2863.8点。香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.54%，报15308.69点；国企指数跌0.87%，报5127.24点；恒生科技指数跌1.45%，报3129.92点。南向资金今日净买入10.31亿元，近5日累计净买入147.24亿元。

19 Jan 2024

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.18

今日澳洲指数延续下跌，S&P/ASX 200指数跌0.63%，报7346.5点； ASX All Ordinaries指数跌0.62%，报7575.6点；ASX Small Ordinaries指数跌0.56%，报2841.9点。香港股市止跌反弹。截至收盘，恒生指数涨0.75%，报15391.79点；国企指数涨0.76%，报5172.05点；恒生科技指数涨0.51%，报3176.08点。南向资金今日净买入5.85亿元，近5日累计净买入151.61亿元。

18 Jan 2024