亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.22

澳洲股市



今日澳洲指数止跌反弹，S&P/ASX 200指数涨0.75%，报7476.6点； ASX All Ordinaries指数涨0.65%，报7703.4点；ASX Small Ordinaries指数涨0.33%，报2873.3点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：生物科技公司PolyNovo Ltd（+9.78%），The A2 Milk Company Ltd（+6.25%），以及娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（+5.1%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿股Liontown Resources Ltd（-21.34%），矿产勘探公司Mineral Resources Ltd（-9.63），以及锂化学品公司Arcadium Lithium PLC（-7.29%）



S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块上涨，其中信息技术板块涨幅最大，上涨3.01%。

来源：ASX

香港股市



香港股市持续下跌。截至收盘，恒生指数跌2.27%，报14961.18点；国企指数跌2.44%，报5001.95点；恒生科技指数跌3.02%，报3035.47点。南向资金今日净买入6.56亿元，近5日累计净买入111.5亿元。



盘面上，新能源汽车、内房、内险板块大幅走弱。



新能源汽车板块方面，零跑汽车跌12.6%，恒大汽车跌8.8%，蔚来汽车跌6.71%，小鹏汽车跌6.59%，五菱汽车跌5.56%。



内房板块方面，佳兆业集团跌21.48%，融信中国跌11.4%，华润置地跌11.06%，亿达中国跌10.69%，龙湖集团跌10.51%，绿城中国跌9.8%，越秀地产跌9.68%。



内险板块方面，众安在线跌6.53%，中国太平跌4.04%，新华保险跌3.32%，中国太保跌3%，中国人民保险集团跌2.97%，中国人寿跌2.46%。



商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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