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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.15

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

15 Jan 2024, 20:30

澳洲股市


今日澳洲指数探底回升，S&P/ASX 200指数跌0.03%，报7496.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.01%，报7730.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.35%，报2901.1点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：铀生产公司Boss Energy Ltd（+9.63%），铀生产公司Paladin Energy Ltd（+7.47%），以及零售商Super Retail Group Ltd（+5.69%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：勘探公司Chalice Mining Ltd（-9.73%），锂矿公司Sayona Mining Ltd（-7.27%），以及黄金勘探公司IGO Ltd（-5.83%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有7个板块上涨，其中能源板块涨幅最大，上涨2.11%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市冲高回落。截至收盘，恒生指数跌0.17%，报16216.33点；国企指数跌0.65%，报5446.52点；恒生科技指数跌1.92%，报3404点。南向资金今日净买入42.3亿元，近5日累计净卖出11.93亿元。


盘面上，新能源汽车、生物科技板块领跌。黄金股走强


新能源汽车板块方面，恒大汽车跌12.12%，小鹏汽车跌9.19%，理想汽车跌4.28%，蔚来汽车跌2.8%。


生物科技板块方面，美因基因跌9.89%，康希诺生物跌3.6%，中国生物制药跌3.11%，基石药业跌2.34%。


黄金板块方面，龙资源涨5%，中国黄金国际涨4.51%，国际资源涨2.66%，六福集团涨1.45%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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