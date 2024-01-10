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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.10

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

10 Jan 2024, 20:10

澳洲股市


今日澳洲指数高开低走，S&P/ASX 200指数跌0.69%，报7468.5点； ASX All Ordinaries指数跌0.6%，报7702.7点；ASX Small Ordinaries指数涨0.15%，报2872.4点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂化学品公司Alumina Ltd（+17.35%），铀生产公司Paladin Energy Ltd（+10.85%），以及铀生产公司Boss Energy Ltd（+6.91%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金属勘探公司IGO Ltd（-8.05%），锂化学品公司Arcadium Lithium PLC（-7.85%），以及矿产勘探公司Mineral Resources Ltd（-6.13%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有7个板块下跌，其中材料板块跌幅最大，下跌2.1%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市冲高回落。截至收盘，恒生指数跌0.57%，报16097.28点；国企指数跌0.52%，报5421.23点；恒生科技指数跌0.76%，报3428.2点。南向资金今日净买入25.69亿元，近5日累计净买入8.6亿元。


盘面上，油气、半导体板块走弱。


油气板块方面，蒙古能源跌18.6%，恒鼎实业跌15.2%，金泰能源控股跌14.29%，南戈壁跌9.93%。


半导体板块方面，濠亮环球跌8.33%，伟志控股跌6%，华虹半导体跌3.18%，骏码半导体跌2.9%，信利国际跌2.74%，普达特科技跌2.5%，京东方精电跌2.46%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  


   
来源：CMC Markets NG平台


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