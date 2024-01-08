亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.08

澳洲股市



今日澳洲指数全线下跌，S&P/ASX 200指数跌0.5%，报7451.5点； ASX All Ordinaries指数跌0.54%，报7676.8点；ASX Small Ordinaries指数跌0.57%，报2832.7点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：铀开采公司Boss Energy Ltd（+8.51%），锂化学品公司Arcadium Lithium Ltd（+3.8%），以及黄金开采公司De Grey Mining Ltd（+3.77%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿公司Core Lithium Ltd（-17.39%），矿产勘探公司Chalice Mining Ltd（-7.45%），以及投资公司Magellan Financial Group Ltd（-7.36%）



S&P/ASX 200中的11个板块中全部下跌，其中医疗保健、信息技术板块领跌，均下跌0.76%。

来源：ASX

香港股市



香港股市全天缩量下跌。截至收盘，恒生指数跌1.88%，报16224.45点；国企指数跌2.25%，报5480.82点；恒生科技指数跌2.99%，报3484.75点。南向资金今日净卖出14.29亿元，近5日累计净买入129.98亿元。



盘面上，新能源汽车、中概互联网、内险板块领跌。



新能源汽车板块方面，小鹏汽车跌7.78%，零跑汽车跌7.24%，恒大汽车跌6.02%，蔚来汽车跌4.15%。



中概互联网板块方面，美团跌4.89%，哔哩哔哩跌5.21%，小米跌3.88%，网易跌3.63%，京东跌3.89%，腾讯跌1.44%，阿里巴巴跌1.81%。



内险板块方面，中国太保跌4.19%，中国平安跌3.98%，中国人寿跌3.53%，新华保险跌3.1%。



商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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