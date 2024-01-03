X

选择您要开设的帐户

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.03

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

03 Jan 2024, 19:55

澳洲股市


今日澳洲指数大幅跳水，S&P/ASX 200指数跌1.37%，报7523.2点； ASX All Ordinaries指数跌1.4%，报7757.3点；ASX Small Ordinaries指数跌2.05%，报2874.3点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：饮料酒水零售商Endeavour Group Ltd（+2.48%），保险公司Medibank Private Ltd（+1.4%），以及综合楼宇服务提供商Johns Lyng Group Ltd（+1.32%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产勘探公司Chalice Mining Ltd（-9.52%），黄金生产商Gold Road Resources Ltd（-8.95%），以及金融科技公司Block Inc.（-6.74%）


S&P/ASX 200中的11个板块中全部下跌，其中信息技术板块跌幅最大，下跌3.03%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开震荡。截至收盘，恒生指数跌0.85%，报16646.41点；国企指数跌0.77%，报5628.79点；恒生科技指数跌1.84%，报3646.39点。南向资金今日净买入68.16亿元，近5日累计净买入118.27亿元。


盘面上，内险、电影板块走强，新能源汽车板块跌幅居前。


内险股方面，中国财险涨3.25%，中国太保涨2.98%，中国人民保险集团涨1.67%，中国太平涨1.37%。


电影股方面，猫眼娱乐涨4.28%，IMAX China涨3.8%，稻草熊娱乐涨3.16%，阿里影业涨1.06%。


新能源汽车股方面，蔚来汽车跌4.64%，长城汽车跌4.14%，零跑汽车跌3.97%，五菱汽车跌3.66%，恒大汽车跌3.33%，小鹏汽车跌2.57%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.

来自CMC的最新消息

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.02

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.29

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.28

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.02

今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.49%，报7627.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.48%，报7867.4点；ASX Small Ordinaries指数涨0.15%，报2934.5点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.52%，报16788.55点；国企指数跌1.66%，报5672.53点；恒生科技指数跌1.32%，报3714.77点。南向资金今日净买入38.54亿元，近5日累计净买入7.34亿元。

02 Jan 2024

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.29

今日澳洲指数下跌，S&P/ASX 200指数跌0.31%，报7590.8点； ASX All Ordinaries指数跌0.29%，报7829.5点；ASX Small Ordinaries指数跌0.49%，报2930.1点。香港股市今日低开，午后拉升，小幅收红。截至收盘，恒生指数涨0.02%，报17047.39点；国企指数涨0.06%，报5768.5点；恒生科技指数涨0.01%，报3764.29点。南向资金今日净买入18.81亿元，近5日累计净卖出6.81亿元。

29 Dec 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.28

今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.7%，报7614.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.71%，报7852.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.69%，报2944.4点。香港股市今日延续反弹。截至收盘，恒生指数涨2.52%，报17043.53点；国企指数涨2.87%，报5764.77点；恒生科技指数涨3.41%，报3763.9点。南向资金今日净卖出19.65亿元，近5日累计净卖出136.01亿元。

28 Dec 2023