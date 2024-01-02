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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.02

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

02 Jan 2024, 19:25

澳洲股市


今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.49%，报7627.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.48%，报7867.4点；ASX Small Ordinaries指数涨0.15%，报2934.5点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿公司Core Lithium Ltd（+8%），铀开发商Boss Energy Ltd（+5.71%），以及煤炭开采商Whitehaven Coal Ltd（+4.17%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：汽车零部件商Bapcor Ltd（-2.89%），黄金开采商Genesis Minerals Ltd（-2.79%），以及金融科技公司Block Inc.（-2.5%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块上涨，其中能源板块涨幅最大，上涨1.5%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.52%，报16788.55点；国企指数跌1.66%，报5672.53点；恒生科技指数跌1.32%，报3714.77点。南向资金今日净买入38.54亿元，近5日累计净买入7.34亿元。


盘面上，新能源汽车、生物科技板块大幅下跌，油气板块逆市上涨。


新能源汽车股方面，恒大汽车跌11.76%，蔚来汽车跌6.25%，理想汽车跌5.23%，零跑汽车跌4.76%。


生物科技股方面，来凯医药跌14.97%，永泰生物跌8%，荣昌生物跌6.01%，三生制药跌5.19%。


油气股方面，南戈壁涨36%，恒鼎实业涨19.38%，中国基础能源涨19.35%，金泰能源控股涨13.04%，中港石油涨8.57%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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