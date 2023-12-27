X

选择您要开设的帐户

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.27

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

27 Dec 2023, 20:00

澳洲股市


今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.79%，报7561.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.86%，报7796.7点；ASX Small Ordinaries指数涨1.2%，报2924.2点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂电池供应商Liontown Resources Ltd（+6.27%），锂生产商Arcadium Lithium PLC（+6.24%），以及金矿公司Genesis Minerals Ltd（+4.56%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿公司Core Lithium Ltd（-7.69%），矿产勘探公司Boss Energy Ltd（-2.76%），以及博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（-1.79%）


S&P/ASX 200中的11个板块中全部上涨，其中房地产板块涨幅最大，上涨1.56%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市今日大幅反弹。截至收盘，恒生指数涨1.74%，报16624.84点；国企指数涨2.09%，报5603.7点；恒生科技指数涨2.58%，报3639.76点。南向资金今日净买入12.42亿元，近5日累计净卖出103.63亿元。


盘面上，汽车、游戏板块领涨。


汽车股方面，蔚来汽车涨12.19%，理想汽车涨6.79%，广汽集团涨1.74%，比亚迪股份涨1.28%。


游戏股方面，禅游科技涨26.61%，第七大道涨18.06%，网易涨11.89%，飞鱼科技涨7.41%，哔哩哔哩涨6.72%，青瓷游戏涨5.4%，腾讯控股涨4.01%，云游控股涨4%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  


   
来源：CMC Markets NG平台


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.

来自CMC的最新消息

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.22

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.20

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.19

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.22

今日澳洲指数全天震荡，S&P/ASX 200指数跌0.03%，报7501.6点； ASX All Ordinaries指数涨0.03%，报7730.2点；ASX Small Ordinaries指数涨0.076%，报2889.5点。香港股市午后大幅跳水，因国家新闻出版署发布网游新规，游戏股大幅下跌。截至收盘，恒生指数跌1.69%，报16340.41点；国企指数跌2.33%，报5488.99点；恒生科技指数跌4.37%，报3548.05点。南向资金今日净卖出42.77亿元，近5日累计净买入1.45亿元。

22 Dec 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.20

今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.65%，报7537.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.62%，报7764点；ASX Small Ordinaries指数涨0.78%，报2916.2点。香港股市高开，午后小幅回落。截至收盘，恒生指数涨0.66%，报16613.81点；国企指数涨0.36%，报5612.65点；恒生科技指数涨0.51%，报3726.5点。南向资金今日净卖出110.39亿元，近5日累计净卖出116.77亿元。

20 Dec 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.19

今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.84%，报7489.1点； ASX All Ordinaries指数涨0.87%，报7715.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.8%，报2893.5点。香港股市低开缩量震荡。截至收盘，恒生指数跌0.75%，报16505点；国企指数跌0.74%，报5592.76点；恒生科技指数跌0.61%，报3707.76点。南向资金今日净买入12.74亿元，近5日累计净买入2.18亿元。

19 Dec 2023