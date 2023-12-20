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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.20

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

20 Dec 2023, 20:35

澳洲股市


今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.65%，报7537.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.62%，报7764点；ASX Small Ordinaries指数涨0.78%，报2916.2点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿公司Sayona Mining Ltd（+12.31%），锂矿公司Core Lithium Ltd（+9.52%），以及勘探公司Emerald Resources NL（+7.24%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：数字财产运营商Pexa Group Ltd（-11.79%），生物制药公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（-4.3%），以及爆炸性充电器市场企业Orica Ltd（-2.53%）


S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块上涨，其中通信服务板块涨幅最大，上涨1.12%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市高开，午后小幅回落。截至收盘，恒生指数涨0.66%，报16613.81点；国企指数涨0.36%，报5612.65点；恒生科技指数涨0.51%，报3726.5点。南向资金今日净卖出110.39亿元，近5日累计净卖出116.77亿元。


盘面上，饮料、油气、新能源汽车板块走高。


饮料股方面，王朝酒业涨35.71%，麦迪森控股涨18.13%，森美控股涨9.83%。


油气股方面，恒鼎实业涨14.68%，海峡石油化工涨11.38%，金泰能源控股涨7.41%，阳光油砂涨7.22%。


新能源汽车股方面，恒大汽车涨9.72%，蔚来汽车涨5.31%，东风集团涨1.92%，华晨中国涨1.79%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.88%，报7442.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.82%，报7661.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.52%，报2859.7点。香港股市大幅上涨。截至收盘，恒生指数涨2.38%，报16792.19点；国企指数涨2.28%，报5700.39点；恒生科技指数涨2.22%，报3780.69点。南向资金今日净卖出39.63亿元，近5日累计净卖出99.1亿元。

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