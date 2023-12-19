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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.19

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

19 Dec 2023, 20:00

澳洲股市


今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.84%，报7489.1点； ASX All Ordinaries指数涨0.87%，报7715.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.8%，报2893.5点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂电池生产商Liontown Resources Ltd（+11.26%），生物制药公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+7.93%）以及油气公司Karoon Energy Ltd（+4.37%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：半导体公司Weebit Nano Ltd（-5.63%），博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（-4.97%），以及锂矿公司Core Lithium Ltd（-3.08%）


S&P/ASX 200中的11个板块中全部上涨，其中公用事业板块涨幅最大，上涨1.82%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开缩量震荡。截至收盘，恒生指数跌0.75%，报16505点；国企指数跌0.74%，报5592.76点；恒生科技指数跌0.61%，报3707.76点。南向资金今日净买入12.74亿元，近5日累计净买入2.18亿元。


盘面上，医疗保健、半导体、内房、内险股板块走低。


医疗保健股方面，药师帮跌17.23%，中康控股跌4.28%，中智全球跌4.16%。


半导体股方面，华虹半导体跌4.91%，京东方精电跌2.43%，英恒科技跌1.8%，晶门半导体跌1.54%。


内房股方面，融创中国跌11.61%，碧桂园跌7.5%，雅居乐集团跌6.98%，中国奥园跌6.67%，天誉置业跌5.88%，远洋集团跌5.49%。


内险股方面，众安在线跌5.86%，中国太平跌2.91%，中国太保跌2.55%，新华保险跌2.07%，中国人寿跌2.03%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指数震荡收阴，S&P/ASX 200指数跌0.22%，报7426.4点； ASX All Ordinaries指数跌0.16%，报7649.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.38%，报2870.6点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌0.97%，报16629.23点；国企指数跌1.16%，报5634.42点；恒生科技指数跌1.32%，报3730.66点。南向资金今日净买入117.5亿元，近5日累计净卖出37.54亿元。

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今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.88%，报7442.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.82%，报7661.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.52%，报2859.7点。香港股市大幅上涨。截至收盘，恒生指数涨2.38%，报16792.19点；国企指数涨2.28%，报5700.39点；恒生科技指数涨2.22%，报3780.69点。南向资金今日净卖出39.63亿元，近5日累计净卖出99.1亿元。

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今日澳洲指数大幅上涨，S&P/ASX 200指数涨1.65%，报7377.9点； ASX All Ordinaries指数涨1.74%，报7599.4点；ASX Small Ordinaries指数涨2.74%，报2844.9点。香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数涨1.07%，报16402.19点；国企指数涨0.41%，报5573.53点；恒生科技指数涨0.34%，报3698.57点。南向资金今日净卖出96.98亿元，近5日累计净卖出25.78亿元。

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