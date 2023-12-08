亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.08

澳洲股市



今日澳洲指数小幅上涨，S&P/ASX 200指数涨0.3%，报7194.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.28%，报7405.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.21%，报2771.9点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿公司Sayona Mining Ltd（+12.96%），石油和天然气公司Santos Ltd（+6.15%）以及锂矿公司Allkem Ltd（+4.33%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：黄金勘探公司Emerald Resources NL（-5.54%），房地产投资公司Centuria Capital Group（-3.33%）以及基金及数据管理公司Link Administration Holdings Ltd（-2.96%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块上涨，其中能源板块上涨最大，上涨1.04%。

来源：ASX

香港股市



香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.07%，报16334.37点；国企指数跌0.31%，报5598.16点；恒生科技指数跌0.38%，报3705.93点。南向资金今日净买入33.69亿元，近5日累计净买入112.12亿元。



盘面上，内房、新能源汽车板块跌幅居前，酒店餐饮涨幅领先。



内房股方面，融创中国跌19.37%，旭辉控股集团跌9.09%，远洋集团跌7.37%，亿达中国跌6.59%，碧桂园跌5.06%。



新能源汽车股方面，恒大汽车跌6.9%，小鹏汽车跌5.77%，五菱汽车跌5.62%，蔚来汽车跌4.38%，理想汽车跌2.79%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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