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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.07

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

07 Dec 2023, 20:30

澳洲股市


今日澳洲指数震荡走弱，S&P/ASX 200指数跌0.07%，报7173.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.03%，报7384.7点；ASX Small Ordinaries指数跌0.42%，报2766点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金融服务公司Perpetual Ltd（+6.69%），房地产投资公司Centuria Capital Group（+6.45%）以及锂矿公司Pilbara Minerals Ltd（+4.99%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：铀矿公司Paladin Energy Ltd（-6%），锂勘探公司Core Lithium Ltd（-5.56%）以及娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（-4.46%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有7个板块下跌，其中非必需消费（-0.53%）、医疗保健（-0.46%）、金融板块（-0.43%）走弱，公用事业、材料板块上涨支撑大盘，分别上涨0.84%和0.56%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开走弱。截至收盘，恒生指数跌0.71%，报16345.89点；国企指数跌0.85%，报5615.8点；恒生科技指数跌0.73%，报3720.21点。南向资金今日净卖出16.35亿元，近5日累计净买入131.32亿元。


盘面上，半导体、制药板块幅居前。


半导体股方面，品质国际跌11.73%，骏码半导体跌8.96%，京东方精电跌4.63%，英恒科技跌4.27%，协鑫科技跌3.6%，ASMPT跌3.39%，中芯国际跌1.66%。


制药股方面，博安生物跌9.22%，维亚生物跌6.14%，康哲药业跌5.68%，翰森制药跌4.22%，石药集团跌3.65%，凯莱英跌3.51%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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