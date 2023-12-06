亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.12.06

澳洲股市



今日澳洲指数大幅上涨。S&P/ASX 200指数涨1.65%，报7178.4点； ASX All Ordinaries指数涨1.61%，报7386.78点；ASX Small Ordinaries指数涨1.95%，报2777.6点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂勘探公司Core Lithium Ltd（+17.39%），房地产投资公司HMC Capital Ltd（+14.92%）以及医疗设备公司PolyNovo Ltd（+13.01%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿业公司Evolution Mining Ltd（-13.04%），软件服务公司Life360 Inc.（-7.39%）以及金矿公司Ramelius Resources Ltd（-2.41%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中全部上涨，其中房地产板块涨幅最大，上涨3.12%

来源：ASX

香港股市



香港股市止跌反弹。截至收盘，恒生指数涨0.83%，报16463.26点；国企指数涨0.97%，报5663.92点；恒生科技指数涨1.76%，报3747.58点。南向资金今日净买入56.1亿元，近5日累计净买入164.87亿元。



盘面上，半导体、食品、医疗保健板块涨幅居前。



半导体股方面，精技集团涨5.17%，芯智控股涨4%，协鑫科技涨3.74%，中芯国际涨1.69%，信利国际涨1.45%。



食品股方面，亚洲果业涨150%，永续农业涨19.57%，康大食品涨9.76%，超大现代涨7.69%，中粮家佳康涨4.35%。



医疗保健股方面，药师帮涨25%，时代天使涨6.41%，医脉通涨1.76%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台











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