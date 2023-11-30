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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.30

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

30 Nov 2023, 19:50

澳洲股市


今日澳洲指数收涨。S&P/ASX 200指数涨0.74%，报7087.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.72%，报7297.7点；ASX Small Ordinaries指数涨0.49%，报2738.6点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金融软件公司Iress Ltd（+14.87%），房地产公司Mirvac Group（+4.57%）以及家电零售商Harvey Norman Holdings Ltd（+4.52%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂勘探公司Core Lithium Ltd（-3.45%），铀生产公司Paladin Energy Ltd（-2.99%）以及能源公司AGL Energy Ltd（-3.07%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块上涨，其中工业板块涨幅最大，上涨1.43%

来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开高走。截至收盘，恒生指数涨0.29%，报17042.88点；国企指数涨0.66%，报5857.54点；恒生科技指数跌0.27%，报3899.64点。南向资金今日净买入17.21亿元，近5日累计净买入69.24亿元。


盘面上，物流、医疗保健、电力板块涨幅居前。


物流股方面，远见控股涨33.33%，宏海控股集团涨21.05%，乐舱物流涨8.99%，鹰辉物流涨8.08%，顺丰同城涨7.22%，极兔速递涨6.84%。


医疗保健股方面，莲和医疗涨14.29%，梅斯健康涨9.5%，医渡科技涨7.95%，医脉通涨4.82%，药师帮涨2.26%。


电力股方面，中国天化工涨16.81%，华能国际电力涨6.56%，华电国际电力涨3.23%，大唐发电涨0.85%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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