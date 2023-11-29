亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.29

澳洲股市



今日澳洲指数收涨。S&P/ASX 200指数涨0.29%，报7035.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.31%，报7245.8点；ASX Small Ordinaries指数涨1.06%，报2725.3点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：基金及数据管理公司Link Administration Holdings Ltd（+8.47%），医疗保健公司Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd（+7.87%）以及矿业公司Perseus Mining Ltd（+6.65%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂勘探公司Core Lithium Ltd（-7.94%），农业公司Graincorp Ltd（-4.82%）以及保险公司Qbe Insurance Group Ltd（-3.07%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有6个板块上涨，其中信息技术板块涨幅最大，上涨2.08%

来源：ASX

香港股市



香港股市放量下跌。截至收盘，恒生指数跌2.08%，报16993.44点；国企指数跌2.32%，报5818.87点；恒生科技指数跌2.25%，报3910.24点。南向资金今日净卖出8.18亿元，近5日累计净卖出5.48亿元。



盘面上，内房、内险、新能源汽车、中概互联跌幅居前。



内房股方面，中国恒大跌10.4%，景瑞控股跌7.89%，亿达中国跌7.73%，远洋集团跌6.9%，融创中国跌6.07%。



内险股方面，中国太保跌3.71%，中国平安跌3.64%，中国财险跌3.11%，中国人寿跌2.94%。



新能源汽车股方面，恒大汽车跌9.23%，华晨中国跌3.78%，北京汽车跌3.6%，理想汽车跌3.42%，比亚迪股份跌3.29%。



中概互联网方面，腾讯控股跌0.81%，美团跌12.18%，百度跌4.08%，阿里巴巴跌2.22%，哔哩哔哩跌3.16%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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