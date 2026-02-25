SanDisk wurde ursprünglich 1988 unter dem Namen SunDisk im Silicon Valley gegründet und zählt damit zu den Urgesteinen der US-Technologielandschaft. Im Jahr 2016 übernahm der US-Konzern Western Digital den Speicherhersteller, um ihn im Februar 2025 wieder eigenständig an die Nasdaq zu bringen.

Der Unterschied zur „alten“ SanDisk liegt in der stärkeren Integration der Flash-Speicherkompetenzen von Western Digital und SanDisk. Nach dem Börsengang im Februar 2025, bei dem die Aktie bei rund 35,06 USD startete, schoss der Kurs bis Anfang 2026 rasant auf über 600 USD nach oben. Damit entwickelte sich das Unternehmen zu einem echten Highflyer an den US-Aktienmärkten – und zu einem weiteren Profiteur des KI-Booms.

SanDisk fokussiert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Flash-Speichertechnologien. Flash-Speicher finden sich heute in zahlreichen Geräten wie Smartphones, Spielekonsolen oder Haushaltsgeräten und sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ihr entscheidender Vorteil gegenüber anderen Speicherarten besteht darin, dass die Daten auch ohne permanente Stromversorgung erhalten bleiben.

Deshalb werden Flash-Speicher besonders häufig in tragbaren Speichermedien wie USB-Sticks oder SD-Karten eingesetzt. Ihre Flexibilität macht sie ideal für mobile Anwendungen. In der Praxis kommen sie jedoch nicht nur in einfachen Speichermedien zum Einsatz, sondern auch in leistungsstärkeren Lösungen wie SSDs (Solid State Drives).

Warum sind die Aktien von SanDisk in den vergangenen Handelsmonaten so stark gestiegen? Gab es einen neuen Boom bei Smartphones oder Spielekonsolen? Die Antwort ist vergleichsweise profan: Flash-Speicherchips spielen eine zunehmend zentrale Rolle in der KI-Technologie. Sie stellen die notwendigen schnellen und skalierbaren Speicherlösungen für große Datensätze und KI-Modelle bereit. Während High-Bandwidth Memory (HBM) für die unmittelbare Prozessornähe (GPU) genutzt wird, ermöglichen moderne NAND-Flash-SSDs die effiziente Speicherung und Verarbeitung großer Trainingsdatensätze im maschinellen Lernen.

Wer die CAPEX-Aktivitäten der Hyperscaler in diesem Bereich aufmerksam verfolgt hat, konnte frühzeitig antizipieren, dass diese massiven Investitionen eine Sogwirkung auf den gesamten Technologiesektor entfalten würden. Die stark gestiegene Nachfrage führte in der Folge zu deutlichen Preissteigerungen im NAND-Segment.

Die Preise für NAND-Flash-Speicherchips haben in den Jahren 2024 bis 2026 eine bemerkenswerte Kehrtwende vollzogen: von einer Phase des Überangebots hin zu einer KI-getriebenen Verknappung mit kräftigen Preisaufschlägen. Im Verlauf von 2025 bis Anfang 2026 stiegen die Preise teilweise um 80 bis 100 Prozent. Auch im ersten Quartal 2026 wird mit weiteren Aufschlägen von bis zu 60 Prozent gerechnet.

Diese Entwicklung hatte bereits spürbare Auswirkungen: Enterprise-SSDs sind mittlerweile bis zu 16-mal teurer als klassische Festplatten (HDDs).

Entsprechend stark reagierte auch der Aktienkurs von SanDisk. In den vergangenen zwölf Handelsmonaten legte die Aktie um beeindruckende 1.200 Prozent zu (Stand: Februar 2026). Dass eine derart dynamische Entwicklung auch Skeptiker auf den Plan ruft, liegt in der Natur der Börse. So meldete sich zu Wochenbeginn ein bekannter US-Shortseller zu Wort und stellte die Nachhaltigkeit der jüngsten Kursrally infrage.

Die Kritik zielt darauf ab, dass der Flash-Speichermarkt ein klassischer Massenmarkt mit vergleichsweise niedrigen Markteintrittsbarrieren sei. Zudem gilt der Flash-Memory-Markt als Teil der Halbleiterindustrie als zyklisch. Wettbewerber könnten ihre Kapazitäten ausweiten und damit mittelfristig für erneuten Preisdruck sorgen. Die Hauptkonkurrenten von SanDisk sitzen in Japan und Südkorea. Ein Blick auf die historische Preisentwicklung von NAND-Flash-Speicherchips zeigt, dass solche Zyklen in der Vergangenheit bereits mehrfach zu beobachten waren.