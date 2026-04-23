Der DAX bleibt unter Druck und muss sich heute einem erneuten Test der 24 000er-Marke unterziehen. Die Berichtssaison nimmt jetzt Fahrt auf. Heute haben Nestlé, Roche, und STMicroelectronics berichtet, gestern hat bereits der E-Autopionier Tesla seine Quartalszahlen vorgelegt. Anleger bekommen damit sowohl auf Länderebene als auch über die einzelnen Branchen hinweg einen guten Überblick über die jeweilige Konjunkturentwicklung.



Die Zahlen von Tesla wurden überwiegend positiv aufgenommen. Vor den erwarteten Daten von SAP heute Abend nach US-Börsenschluss nehmen die Investoren von der Aktie weiter Abstand und warten auf die Details zur Entwicklung im Cloudgeschäft und den angestrebten KI-Aktivitäten. Der sich fortsetzende Abwärtstrend in der Aktie des Schwergewichts belastet entsprechend auch den DAX.



Zudem hat sich die Situation im Nahen Osten nicht wesentlich verbessert und bleibt über die Energiepreise ein Belastungsfaktor, primär für die europäischen Aktienmärkte. Der Preis für die Rohölsorte Brent steigt weiter und ruft damit das Inflationsgespenst zurück auf das Börsenparkett.



Im Laufe des heutigen Handelstages geht der Zahlenreigen weiter und wird zum einen durch europäische Einkaufsmanagerindizes als auch durch etliche US-Makrodaten, wie die Arbeitsmarktdaten, abgerundet. Auch viele US-Unternehmen werden ihre Bücher öffnen und für Impulse sorgen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 23 800 und 24 250 Punkten bewegen.