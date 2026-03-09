Südkoreas Finanzmärkte erlebten in den ersten Handelsmonaten des Jahres 2026 einen starken, wenngleich volatilen Start, getragen von der anhaltenden Nachfrage nach Halbleitern, Rüstungsaktien, Robotik und Batterietechnologien. Der KOSPI-Index verzeichnete solide Zuwächse und erreichte im Februar 2026 neue Höhen von über 6.000 Punkten, insbesondere dank der Führungsrolle des Landes im Bereich der technologischen Innovation. Die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix waren Hauptakteure, da die globale Nachfrage nach KI-fähigen Speicherchips weiter anstieg. Allerdings kam es Anfang März 2026 zu einer scharfen Korrektur, bei der der Index um mehr als 7 % fiel, ausgelöst durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft. Dennoch erholten sich viele Titel in den Folgetagen, was die Resilienz des Marktes unterstreicht.

LG Energy Solution und Samsung SDI profitierten von Partnerschaften in der globalen Batteriefertigung für Elektrofahrzeuge. Die südkoreanischen Batteriehersteller zählen zu den Gewinnern im EV-Bereich. Nach Schätzungen könnten die südkoreanischen Batteriehersteller einen Marktanteil von 50 % bis 2027 erreichen. Das lässt die Unternehmen auch in Zukunft interessant erscheinen. Solche Aktien ermöglichen es Investoren, an der Expansion des Elektromobilitätssektors teilzunehmen.

Der koreanische Autohersteller Hyundai mauserte sich in den vergangenen Handelsmonaten zu einem ernstzunehmenden Robotikhersteller, und es bestehen gute Chancen, dass dieser Bereich in den kommenden Jahren ein wichtiger operativer Geschäftsbereich werden wird. Ähnliches wird derzeit von dem US-Autokonzern Tesla antizipiert. Hyundai Motor repräsentiert somit eine potenzielle Brücke zwischen traditioneller Automobilindustrie und zukunftsweisender Robotik, was für diversifizierte Portfolios von Interesse sein könnte.

Im Rüstungssektor spielen die Aktien von Hanwha Aerospace wichtige Rollen und profitierten von Aufrüstungsbestrebungen vieler Länder. In Europa wurden die Rüstungsausgaben massiv nach oben gefahren, und im Nahen Osten heizen die Ereignisse rund um den Konflikt zwischen dem Iran und den USA/Israel die Diskussionen rund um potenzielle Anhebungen der Verteidigungsausgaben ebenfalls an. Hanwha Aerospace bietet hier eine Möglichkeit, an den globalen Trends in der Verteidigungsindustrie teilzuhaben, insbesondere vor dem Hintergrund steigender geopolitischer Risiken.

Um die große Nachfrage nach südkoreanischer Technologie befriedigen zu können, gehen die südkoreanischen Konzerne verschiedene Wege. Zum einen bauen die großen Auftragsfertiger wie SK Hynix und Samsung weitere Produktionsstätten außerhalb von Südkorea, z. B. in den USA, wo die Abnehmer wie Nvidia, Alphabet und Meta sitzen. Auf der anderen Seite werden bestehende Produktionsstätten in Südkorea ausgebaut, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Energie führt. Der Strom- und Energiemarkt in Südkorea unterliegt jedoch einer strengen Regulatorik und wird politisch motiviert gelenkt. Die Energiekonzerne haben nicht die Möglichkeit, den eigenen Strategien folgend, die Preise entsprechend der Nachfragesituation anpassen zu können. Das führt zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Gewinndynamik im operativen Geschäft der südkoreanischen Konzerne. Dennoch bleibt der Sektor attraktiv, da Unternehmen wie SK Hynix durch ihre dominante Position in der Speicherchip-Produktion langfristig von der KI-Revolution profitieren könnten.

Es gibt zudem die Besonderheit, dass der KOSPI-Index nicht direkt und vollständig abgebildet werden kann. Das liegt zum einen an den hohen Lizenzkosten für die Namensnutzung des Index und der bisherigen geringen Nachfrage nach Anlageprodukten. Des Weiteren haben sich immer mehr Unternehmen aus dem internationalen Finanzmarkt zurückgezogen und existierende GDR/ADR-Programme aufgekündigt. Zuletzt verschwanden dadurch die Aktien von Hyundai von der Bildfläche vieler interessierter Investoren außerhalb von Südkorea. Die Besonderheit bei den Aktien in Südkorea liegt an deren schwieriger Abwicklung. Außerhalb von Südkorea besteht keine Möglichkeit, die Originalaktien südkoreanischer Unternehmen zu handeln. Somit bleibt nur der Weg über ADRs oder ETFs.

Das Jahr 2025 war für die asiatischen Finanzmärkte ein Jahr der Herausforderungen, aber auch der Chancen. Während einige Länder wie Indien ein starkes Wachstum verzeichneten, waren andere Volkswirtschaften wie Südkorea, insbesondere zum Beginn des Jahres 2025, von binnenpolitischen Unsicherheiten betroffen. Die asiatischen Märkte blieben jedoch auch in 2025 in vielerlei Hinsicht Schlüsselakteure der globalen Wirtschaftsentwicklung. China bemühte sich weiterhin, strukturelle Reformen umzusetzen, während Indien versuchte, seine Wachstumsdynamik beizubehalten. Japan und Südkorea nutzten ihre technologischen Stärken, um global wettbewerbsfähig zu bleiben. Trotz lokaler Herausforderungen blieb die Region ein Motor für Innovation und wirtschaftliches Wachstum. Die Entwicklungen an den asiatischen Finanzmärkten werden auch in Zukunft von geopolitischen Spannungen, der globalen Konjunkturentwicklung und den geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken beeinflusst werden.

Im Jahr 2026 setzt sich dieser Trend fort, mit einer verstärkten Fokussierung auf KI und erneuerbare Energien. Die jüngsten Schwankungen, wie der Rückgang Anfang März aufgrund des US-Iran-Konflikts, unterstreichen die Volatilität, bieten aber auch Einstiegschancen. Potenzielle Investitionsmöglichkeiten in südkoreanischen Aktien umfassen neben den genannten Unternehmen auch Titel wie Doosan Enerbility im Energiebereich oder Kia Motors in der Automobilbranche. Diese Diversifikation ermöglicht es, Risiken zu streuen und von den strukturellen Wachstumstreibern Südkoreas zu profitieren, während der Markt weiterhin von globalen Trends wie der Halbleiter-Nachfrage angetrieben wird.