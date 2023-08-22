为何日本央行进一步放宽YCC区间无法阻止日元贬值？





自今年以来，日元兑美元贬值幅度高达11%，在8月跌破146大关。虽然日本央行在7月28日的会议上再次调整了收益率区间控制区间（YCC），将10年期日债收益率的波动区间从0.5%上调至1%，但该超预期的举措并没有阻止日元的贬值道路，截至8月21日，日元兑美元自7月28日的日高累计贬值约5.8%。

日本央行在去年12月和今年7月两次上调YCC区间，但对日元却产生了截然不同的影响。原因在于，在日本央行去年12月上调YCC区间后，10年期日债收益率在12 – 1月的两个月一度上涨至0.5%附近，最高触及0.55%，在这期间日本央行并未作出过多干预，而在那之后日本央行进场买入国债。并且，由于美国在去年第四季度放缓加息节奏，导致美国10年期国债收益率自去年11月 – 2月从4.2%的高位一度回落至3.35%，美日利差缩窄，从而促使日元短期吸引力上升。

日本10年期国债收益率（蓝） vs 美国10年期国债收益（绿）

来源：Trading Economics

与之不同的是，虽然7月28日央行再度上调YCC区间，但在10年期日债收益率在8月初触及0.65%的时候，日本央行便下场买入国债，导致收益率回落至0.57%。相较于上次，日本央行对于日债收益率上行的曲线控制更加谨慎，这导致投资者对于日债持观望态度，或考虑等待10年期日债收益率触及日本央行的1%上限后再选择买入。并且，美国10年期国债收益率近期持续走高，原因在于美国7月的经济数据整体保持韧性，并且美联储官员对年内利率进一步上行持相对开放态度，即在通胀上行风险的背景下，不排除可能还有一次的加息可能性，短期美日利差扩大。

日本10年期国债收益率（蓝） vs 美国10年期国债收益（绿）

来源：Trading Economics





并且从日本的经济层面来看，日本23年第二季度实际GDP环比增长1.5%，同比增长2%，为连续三个季度GDP增长。其中出口增长拉动了整体经济，第二季度日本出口增长3.2%。虽然今年外界对日本经济的复苏呈乐观态度，有说法称日本将夺回“失去的三十年”，但排除掉新冠疫情期间过低的基数，与疫情前的数据相比，整体增长并没有明显提升。

相比于出口的出色表现，日本第二季度进口下降4.3%，个人消费环比下降0.5%，体现出国内需求不足的情形。这体现出在远高于去年平均水平的通胀环境下，低工资增长率限制了日本本土居民的消费开支，而经济增长受益于日元贬值带来的出口驱动。



日本GDP同比

来源：Trading Economics

考虑到现阶段美日利差扩大和本土内需不振的背景下，投资者缺乏兑换日元投资本土的意愿，引发了近期日元连续贬值。



基本面拐点可能还有一些时间，技术面拐点可能将到来。

根据上文所述，日元兑美元的转机可能需等到日债10年期国债收益率触及YCC的1%上限后，目前还有一些距离。并且在现阶段由于美国当下的经济基本面暂且稳固，在没有降息预期的背景下可能投资者仍倾向于短期持有美元，但预计随着年内加息周期的结束，经济基本面的下行压力预期在年末或明年年初显现，引发降息预期导致债券收益率下行，从而缩窄美日利差。因此，如果以未来半年或1年为周期来看，日元兑美元当下处于低位区间。

而从技术面来看，美元兑日元目前处于1浪下跌中的2浪旗形调整区间，目前价格处在通道的上轨压力区域附近，预计在146 – 147将面临短期阻力。因此，现阶段或有一定的短期回落的博弈机会，预计未来几个月走势如同图中虚线所示。

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图

来源：CMC Markets（8月22日）



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