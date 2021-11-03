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缩债靴子落地，美国三大股指齐创新高! 黄金、原油惨遭滑铁卢

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

04 Nov 2021, 12:05

东时间周三，美联储宣布维持基准利率0%-0.25%，并且如市场预期一般正式启动缩减资产购买，即每月缩减150亿美元的资产规模，并将在明年6月结束。利率决议公布后，美国三大股指全线上涨，截至收盘，标普500指数涨0.65%，报4659.96点；道琼斯指数涨0.31%，报36145.19点；纳斯达克指数涨1.1%，报16144.48点

其中美股能源板块逆市领跌，科技龙头随着大盘一同上涨。苹果涨0.96%，特斯拉涨3.57%，亚马逊涨2.16%，谷歌涨0.64%，Meta涨1.07%，微软涨0.26%，高通涨2.4%，AMD涨2.27%，奈飞涨1.56%。

美国公布10月ADP就业人数，公布值为57.1万人，好于预期的40万人和前值56.8万人。随着Delta病毒导致的疫情影响逐渐减弱，就业市场整体呈现复苏，其中休闲和酒店业的就业人数激增，增长18.5万人。较好的数据打击了避险情绪，现货黄金一度狂泻近30美金，日内最低跌至1759.22美元/盎司，最终收于1770.26美元/盎司。

昨日美国公布至10月29日当周API和EIA原油库存，其公布值远超预期水平，美、布两油遭受重挫，美国原油从日内高点83.41美元一度跌至80.04美元，日内跌幅逾4%，最终险守80关口，收于80.46美元/桶。布伦特原油跌3.35%，报82.02美元/桶。

鸽派的加息表态助长风险情绪，美股收创新高

美联储主席鲍威尔表示，美联储不会急于加息，预计通胀是暂时的，供应链瓶颈将在2022年有所缓解，因此通胀大致会在明年的第二季度和第三季度缓和。劳动力市场可能会在明年下半年实现充分就业。对于昨日美联储会议的表态，可以简单地总结为“缩债如预期落地，加息不着急”，可被解读为鸽派言论。因此，笔者个人认为美联储最快也要等到明年的第四季度才可能进行加息。美联储在此次缩债的计划吸取了2013年的缩减恐慌教训，将缩债和加息区分开来。因此现阶段不存在所谓的流动性缩减恐慌，这对于今年的股市而言仍然是利好。

在没有流动性缩减恐慌和低利率环境，美股的科技股仍大概率保持强势的多头行情，在10月15日笔者所提到的美股科技ETF——XLK已经到达第一目标价位160，目前仍呈现多头趋势，下一阶段高点或在168-170附近。

标普科技精选行业 ETF Technology Select Sector SPDR Fund（XLK）——日线图

图片来源：CMC Markets

 

而随着劳动力市场复苏，休闲和酒店业就业人数激增，消费ETF也将成为较好的一个赛道。美国必需消费品指数ETF（FXG），其主要包括食品和饮料公司，收入来源于消费者的日常支出。

从图形结构上来看，FXG在底部经历了长达5个月的盘整后，成功企稳并向上进行突破，预示着后续可观的上涨空间，且MACD指标在0轴上方出现多头金叉，因此投资者可密切进行跟踪布局。

美国必需消费品指数First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund（FXG）——日线图

图片来源：CMC Markets

美国在受Delta病毒的影响在Q3经济增速有所放缓，但随着疫情的退却，就业增长，预计第四季度会出现一定程度的反弹，因此也将利好非必需消费品板块，此板块包括零售商，媒体公司，消费者服务供应商，服装公司和耐用消费品等。非必需品消费指数ETF（FXD）在经历了8个月的高位盘整后，终于选择向上进行突破，因此后续上涨概率较大。

非必需消费品指数 First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund（FXD）——日线图

图片来源：CMC Markets

从图形上看，纳斯达克指数目前处于多头排列中，日线级别和4小时级别的RSI均出现一定程度的超买，因此，纳斯达克指数指数或将出现短期的获利回吐情况，投资者可寻求波段低点15700-15750附近进行跟踪处理。

纳斯达克指数 NDX——日线图

图片来源：CMC Markets

 

风险情绪打压黄金，11月恐维持弱势震荡趋势

由于风险情绪高昂，强势的美股不断吸引着资金，并且较好的ADP就业使黄金失去了青睐。日线级别，黄金跌破了1780这一重要关口，此位置也是先前较重要的上升趋势线支撑。因此，黄金恐在11月继续下挫，然后形成弱势震荡趋势。投资者需要关注下方支撑1750，若跌破该支撑位，黄金将下跌至1720附近。

笔者认为，黄金价格虽然显示出对多头非常不友好的形态，但预计会在低点1750，或者1720附近形成震荡区间，然后在12月出现反弹趋势，投资者的策略仍倾向于震荡操作。

现货黄金 XAUUSD——日线图

图片来源：CMC Markets

 

美国原油谨防进一步回落

美国原油 WTI Crude Oil——4小时图

图片来源：CMC Markets

在一周前的文章中，我们有预计原油出现回落的风险日益加大，而随着昨日美国公布的API和EIA原油库存大大好于预期，并且近日伊朗宣布将在11月29日重启伊核谈判。在2018年5月，特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，然后对伊朗实行了一系列制裁。导致了伊朗的原油出口量受到很大程度的打击。因此，这一消息也对伊朗的增大原油出口量形成利好，缓解原油供给紧缺，对高油价形成了双重打击。

而美国原油价格也到达了我们先前所提到的重要的支撑80美元/桶，需要留意此处是否能止跌形成有效的反弹，如若可以进行反弹，则反弹的高点会在81.75附近。如若跌破80，价格则可能走向76.5。


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