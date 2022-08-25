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今日市场展望：油价加速上行或冲击100，美股结束三连跌， 澳元止跌能否再次反弹创高？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

25 Aug 2022, 18:20

国WTI原油 Crude Oil WTI

WTI原油周一下探低点87.16后成功翻阳，并在后续的两个交易日连续上涨，相较于周一低点已反弹逾10%。符合我们在周一的预测，当前油价的主要反弹逻辑有

  • 欧佩克+或削减产量以应对可能发生的全球经济衰退造成的需求疲软。
  • 伊核协议仍面临不确定性，美国拒绝伊朗提出的所有附加条件。欧洲正与伊核协议各方接触以开启新一轮谈判。拜登重返伊核协议遭到一些民主党和共和党的强烈反对。
  • 美国至8月19日当周EIA战略石油储备库存为1985年1月11日当周以来最低，降幅录得20年来最大，为连续第50周录得下降。

多重基本面消息的叠加促使油价本周走强，价格或进一步延续至100上方。

美国WTI原油 Crude Oil WTI —— 日线图

来源：CMC Markets

  • MACD指标形成金叉，价格或面临一定的反弹空间
  • 油价向上反弹突破下降趋势线阻力后形成技术面的向上延续，上方第一目标为布林带上轨压力附近的100。
  • 若突破该水平，则关注斐波那契50%回撤位105附近，若再度形成突破则关注109-110。该位置为此前的上升结构支撑，或形成支阻转化。
  • 油价此轮反弹跟倾向于短期反弹，因全球经济已呈现放缓并可能在明年进入衰退期，抑制燃料需求。此外，若后市俄乌冲突结束，伊核协议完成，或缓解供应方面的担忧，这对油价将形成利空。

 

标普500指数 SPX500

由于本周杰克逊霍尔年会市场预期鲍威尔将释放鹰派信号，造成本周初呈现回落趋势，以应对潜在的不确定性。昨日价格止跌收阳，但不能判定为止跌信号，空头或处于等待周五北京时间凌晨会议的进一步指引。

标普500指数 SPX500 —— 日线图

来源：CMC Markets

  • 4100为技术面支撑，短线空头或选择在此处出现获利了结，但并不意味着该区域为安全区域。若鲍威尔释放坚定的鹰派信号将进一步打压市场。并且下周有美国8月的非农数据，若劳动力市场维持韧性或支持美联储在9月会议加息75个基点。目前市场预期加息75个基点的概率达到60%。
  • MACD指标呈现高位死叉，结合前期出现该信号时的市场表现，后市下跌为大概率事件。
  • 因此，此处在经历短期的止跌反弹后或出现进一步的下跌。若跌破4100，价格或来到60日均线支撑4000。

 

澳元兑美元 AUD/USD

澳美本周在0.687附近获得支撑，整体呈现震荡趋势，今日早间亚盘呈现走强趋势，主要因美元指数回落，但目前价格仍不能判断为趋势反转，美元指数随时受到杰克逊霍尔会议以及下周非农的影响再度走强。

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

来源：CMC Markets

  • 短期虽有筑底迹象但需关注是否能突破关键的阻力0.7，若价格能够实现突破，或进一步上涨至日线下行通道阻力0.714附近。
  • 若价格失守0.687，价格或再次下探低点0.671附近。
  • 目前价格技术面上呈现震荡趋势，基本面消息不明朗，因此更倾向于右侧布局。

 

 

 


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