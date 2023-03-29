国际油价低位反弹约15%，黄金陷入高位盘整，道指止跌反弹，4月该如何看待？

下图为黄金（红线）、WTI原油（蓝线）、道琼斯工业指数（黑线）在3月的走势比较。通过图中可以清晰的看到，原油与道琼斯指数呈现高度的正相关性，两者与黄金呈现反比关系。

道琼斯指数（黑线） vs WTI原油（蓝线）vs 现货黄金（红线）

来源：CMC Markets

引导3月各类资产走势的是市场情绪，即银行业出现暴雷引发避险情绪 —— 黄金涨，股市、原油下跌。但自3月中下旬开始，随着美联储与财政部一系列的救市措施，造成股市、原油反弹，黄金陷入盘整。

我们在3月16日、3月17日、3月21日以及3月23日均阐述对上述三种产品的预期走势，目前走势整体符合预期，有兴趣的朋友可参考：

当前的核心观点：

• 股市在加息周期前整体以逢低看多的策略为主，加息意味着经济基本面整体较好，结束加息意味着经济将下行陷入衰退，股市转跌。

• 油价目前与股市高度相关，价格受供求关系影响。银行业风险若在4月不会出现进一步扩散，并且产油国进行减产，以及中国需求的反弹（3-4月出行需求增大）。在经济基本面稳定的情形下，油价现阶段将维持低位反弹趋势。

• 黄金在恐慌情绪退却下或维持盘整，并有出现深度调整的可能性，除非银行业危机进一步发酵。

道琼斯工业指数 DJI Cash —— 日线图（3月29日）

来源：CMC Markets

道琼斯工业指数目前呈现低位盘整向上势头，价格重回5日均线上方，MACD指标0轴下方出现金叉（多头信号），价格有望突破第一阻力32700附近关口并进一步反弹至33550，而大级别空头阻力为34000附近。

现货黄金 XAU/USD Cash —— 4小时图（3月29日）

来源：CMC Markets

现货黄金当前价格处于1935 – 2000的震荡区域的中间处，考虑到当前倾向于看多风险资产，因此黄金更倾向于调整行情，投资者短期可以进行逢高看空的策略。

策略一：价格若再次出现向上反弹则看空，以2000 – 2010作为防守，盈亏比5：1以上。

策略二：价格若跌破该震荡区间（1940附近）则进行右侧空头布局，价格有望进一步下探至1900附近，若出现进一步破位或回到1870附近。

若出现突破2000企稳，则放弃短期空头策略。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI Cash —— 日线图（3月29日）

来源：CMC Markets

WTI原油在过去的两个交易日大幅度拉升至70上方，目前价格处于73.5附近，目前价格延5日均线上涨，若出现调整可参考71.5 – 72的支撑，策略以逢低看多为主。从大级别来看，原油仍处于下跌通道中，因此目标可参考80附近。



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