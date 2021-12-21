美股的“圣诞行情”是否会再现?

周一美国三大股指全线走跌，道指跌幅逾400点，重新下探200日均线支撑位置。距离圣诞节仅有数日，美国股市自上周美联储会议后连续3个交易日下行，风险投资意愿再一次受到压制，很多投资者对今年的“圣诞行情“已经不寄于希望，但即便12月份的圣诞牛市不会出现，美股也仍然有可能在酝酿一轮不愿的上涨行情。我们可以从以下几个方面进行分析。

美联储的鹰派转向不足撼动美股牛市

上周美联储决定双倍加速缩窄规模，并计划在2022年加息三次，这较11月份的会议有很大程度上的鹰派转向，但美股在当日确不以为然，三大股指在当日都有大幅上涨。一方面因市场对美联储本次的鹰派货币政策导向已经消化在先；另一方面，投资者对美联储是否可以在明年按计划上调基准利率存在怀疑。近期美债收益率的走势仍然低迷，丝毫不为美联储的鹰派表述所动。可以表现出市场对美国经济恢复的前景堪忧。

即便美联储加快收紧货币政策，但也很难在短期内抑制当前的高通胀，或者说如果货币政策收紧过激，有可能引发经济衰退。物价上涨的另一个重要因素是新冠经济防控措施引发的全球供应链中断与老公短缺问题，美联储虽然加快缩窄的速度，但在未完全结束QE前金融市场的投资资金仍然存在充足的流动性。为继续低于物价通胀，在2022在美股中的大量获利资金也很有可能继续对一些出现暴跌的科技股票进行空头回补，而继续推动美股牛市行情。根据高盛统计，12月份有430亿美元的投资资金流入，7周总流入量高达2260亿美元。说明投资机构持有大量的现金，而1月份经常会是投资资金内向流入的最高月份。

南非变种病株omicron继续打压经济复苏信心，疫情效应或会重演

近期南非变种病株omicron扩散速度加快，美国一周之内的受染人数占比由3%急升至73%。疫情或再次引发经济封锁与航班停飞。周一，对经济反弹敏感型的板块再次跳水，尤其是银行与生产原材料板块领跌。疫情引发的经济反弹不确定性对美股的冲击可以分为两个方面看，一方面所谓的周期性板块将在短期内承压，但科技板块有可能重新受到疫情效应再次受到青睐，尤其是在近两个月已经出现充错的股票。另一个方面，疫情再次出现反扑，可能引发美联储再次收敛鹰派政策，对于股市可能是一个助涨因素。

美国政府的1.75万亿美元的经济支出计划仍在“进行时“

昨日，因美国民主党保守派议员Sen. Joe Manchin 表示不将对总统拜登的1.75万亿的经济支出计划“重建更好法案“投赞成票。此计划包括对新能源汽车的资助支出，则议案路遇瓶颈，引发昨日电动车股价集体收跌。拜登行政部在11月份中旬通过了1万亿美元的基建计划，其中包括5500亿美元的基础设施项目。目前推进的“重建更好法案“将为更大的一项支出支持计划法案，也是美国几十年来最大规模的社会指出法案。但即便此支出计划暂时搁浅，也会在1月份被重新搬回桌面进行协商，若此法案有任何转机，都会对股市再次利好，同时也意味着美国政府的债务将超过30万亿美元。



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