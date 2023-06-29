7月是否会成为各类资产走势的转折点？

美联储加息预期升温，科技股财报季能否支撑股价继续走高？



美联储在6月暂停加息后，鲍威尔在新闻发布会中表示暂停加息并不意味着结束加息，而是希望美联储通过放慢加息速度来对当下的经济数据中获取更多的信息，以观察紧缩政策带来的成效。由于不断暗示利率的峰值很有可能在5.5% - 5.75%，CME的FED Watch定价美联储7月加息的概率升至80%。

鲍威尔始终强调当前的劳动力市场仍然在拉动经济，支撑着更高的消费者支出，从而使核心通胀持续处于高位。美联储的鹰派（经济基本面的强劲）支撑着股市持续走高，但一些数据已经呈现出明显放缓，例如工业生产价格持续走低、制造业疲软、失业率初步走高、房市走弱等。我们仍需要在7月追踪这些数据，如6月的非农就业人口增长是否会缩减，以及核心通胀是否出现进一步明显放缓。如果这些数据走弱，或不足以支持鲍威尔的强硬发言。如果市场出现转鸽预期，或使科技股的涨幅放缓或出现调整。因此，当下价格因避免过度的追高。

纳指100自今年年初以来涨幅近40%，大部分涨幅由美股科技“七巨头”贡献，由于一季度好于预期的业绩以及人工智能概念的火热促使科技股持续暴涨。展望7月，美股科技公司将迎来财报季的考验，投资者将关注在全球需求放缓的背景下科技公司的业绩能否继续保持较稳定的增长，以及管理层对于下半年的指引。

澳联储是否还会进一步加息，澳洲200能否摆脱疲态？

澳联储在6月再次加息25个基点，将现金利率提高至3.85%，超过市场的预期，理由是强劲的劳动力市场和居高不下的通胀，即使通胀在今年一季度呈现明显放缓，但仍然高于澳联储2%-3%的目标。从当下的经济环境来看，澳大利亚在今年的经济已经明显放缓，第一季度GDP增长仅为0.2%，上个季度为0.5%。这是自2021年9月以来的最慢增长，而那时候澳大利亚正处于疫情封锁期。在澳联储进一步加息后，消费者信心呈现恶化，预计失业率将在下半年从当前的3.6%持续攀升。

相较于欧美等发达地区股市来看，澳洲股市表现相对较弱，因权重板块材料、银行板块在进一步加息的背景下造成经济前景恶化预期升温，促使板块震荡走弱。而信息技术板块在6月涨势放缓，整体呈现出高位盘整。展望7月，澳联储此前表明将继续紧缩，但我们看到5月的总体通胀已经放缓至5.6%，远超预期的6.1%，前值为6.8%。这份数据很有可能促使澳联储在7月放缓脚步从而进一步观测更多的数据，以评估加息带来的成效。若出现澳联储转鸽的情况，将促使澳元进一步承受压力，澳洲200指数可能仍然表现疲软。

黄金跌至1900，7月能否有所起色？

6月，黄金延续疲弱走势，即使美元在整体走弱的背景下依旧没有支撑黄金反弹。其主要因素为全球风险情绪仍然处于高昂状态，打击了避险资产黄金的购买偏好。目前衡量市场风险情绪的波动率指数VIX已经跌至疫情前的最低水平，反映当前市场的极度乐观情绪。然而，目前2年期与10年期美债收益率倒挂进一步加深，体现出对衰退的进一步担忧。但各国央行行长的鹰派发言给予了投资者信心，即当下稳固的经济基本面促使我们仍然有进一步加息的空间。但我们仍需警惕接下来可能出现的疲软数据，或美股财报业绩不及预期，导致的衰退预期升温，促使黄金价格再次出现反弹，而这很有可能在7月出现。

中国股市6月疲软，人民币汇率跌至去年11月低位，7月又将作何表现？

6月，中国股市依旧表现疲软，上证指数曾短暂反弹至3276后连续下跌，再次失守3200整数关口。而香港恒生指数在6月中旬曾一度站上20000整数关口，回吐6月大半涨幅。中国股市的疲软表现主要因为其公布的经济数据表现不佳，例如制造业数据连续三个月走弱，信贷数据不及预期，5月居民消费增速在4月后呈现回落，进出口数据大幅下滑等。板块方面，地产板块在6月上旬曾一度反弹，但由于央行降息力度不及预期，5年期LPR利率仅下调10个基点，促使地产板块回吐几乎所有涨幅。人工智能板块在6月下旬后出现明显调整，或意味着概念炒作的结束。而中字头国企6月整体呈现盘整，并未给大盘带来持续性的推动作用。因此，后续大盘能否有所起色需进一步观察经济数据能否在明显回暖，毕竟6月的数据并不像5月是建立在去年同期低基数的背景下。以及观察政府是否出台进一步的刺激经济的政策，可重点关注消费板块。

人民币兑美元汇率再次跌破7.25，创去年11月低点，主要因素为中美倒挂的货币政策，以及中国经济数据疲软导致资金持续外流。人民币重新走强的关键因素在于，美国经济进一步放缓，中国经济数据复苏，将再次吸引外资持续净流入，促使人民币走强，如同去年12月在刚解除疫情封锁后，中国经济复苏预期升温吸引外资流入造成人民币走强，股市走高。

纽元是否会在7月进一步走弱？

纽元兑美元在6月中旬之前呈现持续走高的局面，因市场预期美联储将暂停加息并转鸽，促使纽元兑美元最高升至0.6249。虽然美联储如期暂停加息，但鲍威尔的鹰派发言促使美联储进一步加息预期升温，导致美元指数止跌反弹。由于新西兰央行在5月放缓加息至25个基点，低于市场预期，并在发言中转鸽释放暂停加息的信号，导致纽元兑美元呈现走弱。在此背景下，纽元兑美元恐继续维持弱势，不排除出现一定的反弹可能性，即美联储因6月数据疲软导致7月的加息预期降温。下方关注重要支撑6.0



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