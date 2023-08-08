澳元节节败退，何时可进行抄底？

在8月1日澳洲联储将现金利率维持在 4.1% 不变，使市场预期澳联储将加息25个基点至4.35%的预期落空后，澳元兑美元从0.67附近的位置迅速下跌，截至8月8日，澳元兑美元运行于0.654附近。

虽然澳联储的举措让市场感到意外，但澳联储主席在货币政策声明中表示：“可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间内恢复到目标水平，但这将取决于数据和不断变化的风险评估。”

澳大利亚经济一直处在一个相对复杂的情况。 6 月份零售支出按实际价值计算有所回落，6 月份季度通胀数据弱于预期。但劳动力市场仍然强劲，失业率维持在3.5%，为去年10月以来的最低水平。

尽管澳大利亚经济一直在放缓，但财政部和澳联储均预测今年的国内生产总值仍将保持正增长。 并且，澳大利亚的官方利率仍然低于许多国家。 例如，美国（5.25% - 5.5%）、加拿大（5%）、英国（5.25%）、欧元区（4.25%）、新西兰（5.5%）。

维持现金利率不变的决定让澳大利亚央行有更多时间来了解工资增长是否正在加速。 澳大利亚统计局将于 8 月 15 日公布第二季度工资价格指数。

商业景气度持续回升，物价压力上涨，或支持澳联储的后续加息措施。

从最新公布的澳大利亚7月商业状况来看，7 月NAB商业景气指数录得+10，连续三个月录得增长，高于 +6 左右的长期平均水平。 商业信心指数从上月的-1反弹至2，连续三个月反弹。

从构成上看，本月交易量 (+16)、盈利能力 (+10) 和就业 (+6) 均保持稳定。 远期订单（+1 ）和产能利用率（+90 个基点至 84.5%）本月均略有改善。

按行业划分，零售业状况（+7）本月反弹，而建筑业状况（-6）有所缓解。 采矿业和制造业状况基本稳定。

物价压力措施明显加速。 继 2023 年 7 月 1 日澳大利亚最低工资和奖金大幅上涨后，劳动力成本环比增长 140 个基点，达到 3.7%，为 2022 年 7 月以来的最高水平。公司销售价格环比增长 100 个基点，达到 +2.0% ，为 2022 年 11 月以来最快增速。零售价格环比上涨 120 个基点至 2.6%。 NAB 指出，有一些证据表明，7 月份企业调整工资的比例似乎有所增加。

鉴于持续回升的商业景气度给物价带来的上行压力，不排除澳联储在年内仍存在进一步加息25个基点的空间。

澳元或在0.646 - 0.65附近获得支撑

虽然澳元近期连续走弱，但从周线级别来看，澳元兑美元自今年2月以来整体处于0.65 – 0.69的震荡区间内。近期澳元的连续下跌一方面源于澳联储的暂停加息，使市场预期落空。另一方面源自于美国充满韧性的经济基本面支撑着美元，例如第二季度GDP和劳动力市场数据强劲。

然而，美元的反弹预计是不可维系的，目前仅靠劳动力市场和核心CPI的韧性以及美联储官员的偏鸽言论支撑。但实际情形是，美国经济上半年的表现与美联储官员鼓吹的强劲有明显矛盾，例如：

1. 美国上半年实际用电量同比下降3%，而2020 – 2022年上半年用电量均录得同比上涨。同时，在厄尔尼诺现象下，5-6月全球气温均比去年同期更热，导致空调用电量提高，但美国的用电量反而出现下降，这只能解释为美国经济出现降温。

美国上半年实际用电量同比下降3%，而2020 – 2022年上半年用电量均录得同比上涨。同时，在厄尔尼诺现象下，5-6月全球气温均比去年同期更热，导致空调用电量提高，但美国的用电量反而出现下降，这只能解释为美国经济出现降温。 2. 进出口自今年1月以来持续呈现下降趋势。

进出口自今年1月以来持续呈现下降趋势。 3. 2023年上半年美国企业破产数量达2010年以来最高水平。

因此，预计在经济逐渐疲软的下半年，美联储的转鸽预期预计将逐步升温，这意味着澳元的贬值压力将逐步放缓，投资者可以震荡区域低点0.646 – 0.65附近进行逢低看多的策略。

澳元兑美元 AUD/USD —— 周线图

来源：CMC Markets（8月8日）



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