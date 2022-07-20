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本轮美国财报季有哪些看点？

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CMC Markets

CMC Markets

20 Jul 2022, 17:50

美国市场深陷利率上涨、证券下跌和股市低迷的泥潭，因此，投资者产生熊市交易机会微乎其微的想法，似乎并不为过。

但是，尽管季度利润和前瞻性指引受经济不景气的影响，本轮美国财报季仍有可能抑制熊市，提振股市。接下来，我们专业的市场分析师将带您挖掘本轮美国财报季的投资机会。

是否看到了市场积极的一面？

 “招聘放缓和人力缩减可能助力公司实现盈利，因此对于股价大跳水的大型科技公司而言，本轮美国财报季可能发挥提振作用。”

——Tina Teng，市场分析师。

我们的市场分析师将针对本轮美国财报季发表独家见解，预测苹果、特斯拉和Meta等高市值公司的收益情况，解析表现最佳的公司，并提供未来经济预期。

关键报告日期：

7月14日——摩根大通和摩根士丹利

美国第2季度财报季于上周拉开帷幕，各大银行也将公布其业绩情况。摩根大通和摩根士丹利都将在7月14日（星期四）美国股市开盘前公布各自的收益数据。由于投资银行业务营收大跳水，该等美国大型银行的股价较其1月高点，平均下跌了30%左右。然而，上半年利率上升可能为借贷业务的利润率带来一些利好，因此，借贷业务仍可能维持整体营收增长。了解详情

7月19日——奈飞

7月26日——特斯拉

7月27日——Alphabet，微软

7月28日——苹果

7月29日——亚马逊，Meta Platforms


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.

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