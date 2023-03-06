华尔街如履薄冰，重点关注消费物价指数

美国1月通胀数据超预期上涨，导致美联储加快转变利率政策的希望破灭，华尔街喊跌市场，美国三大股指二月收低。尽管通胀居高不下，但以科技股为主的美国纳斯达克指数在2月的表现仍相对强劲，表现优于道琼斯指数和标普500指数，这表明在近期经济数据向好之际，仍有逢低买入成长型股票的机会。 现在对于市场而言，“好的经济数据就是利好市场的消息”。反之，如果发生经济衰退，投资者在定价时可能会考虑经济出现温和衰退。3月，投资者将聚焦即将公布的消费物价指数（CPI）和美联储会议。通胀进一步降温和稳步加息可能会利好美国市场。

此外，我们还需要关注美国国债收益率的上升和美元反弹。如果这一趋势持续下去的话，股票和大宗商品等风险资产预计仍将承压。但是，通胀情况将引导进一步走势。

矿业股疲软，澳交所表现滞后，澳洲央行发布相关政策引导市场情绪

2月财报季期间，通胀居高不下，澳洲央行转向鹰派政策，导致澳元下跌，澳交所股指回落，银行股因担忧违约风险而下跌，而大型矿业公司也因大宗商品价格下跌而下调了增长预测。但是，中国的重新开放很可能会促进澳大利亚2023年的出口，一旦大宗商品市场摆脱了衰退担忧引发的下行走势，澳大利亚出口便可能出现反弹机会。澳洲央行很可能继续加息，但最近的经济数据显示，经济前景愈加黯淡，通胀和利率上升导致消费能力和房主的房贷负担能力进一步恶化。预计澳大利亚储备银行将在3月的会议中将官方现金利率再上调25个基点，但该国通胀是否已见顶是其政策路径的关键。

通胀预期降温，新西兰元下跌

受内外部因素的影响，2月新西兰元大幅下跌。国内层面而言，两年期通胀预期从3个月前的3.61%降至3.3%，虽然新西兰联邦储备银行重申了鹰派立场，但仍放缓了加息步伐，利率仅上调50个基点。国际层面而言，美联储提出要“在更长的时期内维持更高的利率”，这使得美元恢复了上涨势头。2月，美元贸易加权指数（TWI）下跌1.7%，新西兰元下跌6%。然而，最近的经济数据显示，在新西兰重新开放边境后，该国经济从第四季度开始回升。1月，商业信心指数连续第三个月反弹。由于新西兰联储不会在3月举行货币政策会议，因此，应关注第四季度GDP和商业信心指数等关键经济数据，获取与其经济发展有关的线索。

中国重新开放，新加坡通胀压力加大

2月，新加坡股市表现平平，虽然此前因中国重新开放出现了一波牛市，但海峡时报指数仍然下跌了3%。新加坡1月的核心通胀率达到5.5%，创下14年来的最高点，极有可能会导致通胀担忧加剧。2023年预算报告平息了通胀担忧。为帮助新加坡人适应日益增长的生活成本，政府宣布提供额外的费用和退休计划援助。

黄金可能已完成短期调整

自去年以来，黄金与美元和美国国债收益率背道而驰，随着债券收益率飙升，美元恢复走强，2月黄金出现了长达一个月的下跌。但由于市场参与者可能在3月重新评估全球经济健康状况以及各国央行的期货政策路径，黄金仍有反弹机会并延续1月以来的上升态势。在过去的一个月，债券可能已被超卖，因此需要一个技术性反弹。在这种情况下，可能会推动美元回调，大宗商品价格走高。

石油市场可能迎来新一轮反弹

以下三个因素可能提振石油市场。第一，中国重新开放。受新冠疫情影响，中国在2022年底和2023年初的经济活动大幅下降，但近期积极的经济数据显示，中国将恢复反弹势头，原油需求前景也将得以改善。第二，俄罗斯石油减产。俄罗斯决定每日减产至少50万桶原油，为应对西方制裁，其减产幅度可能扩大至四分之一。第三，随着更多炼油厂完成维修并恢复运营，美国原油库存可能下降。此外，从最近的经济数据来看，美国经济好于预期。

中国股市还要跌多久？

在中国重新开放带来的乐观情绪引导下，中国股市在经历了数月反弹后可能已被超买，这导致2月恒生指数下跌约13%。虽然下行势头依然强劲，但中国即将发布的经济数据（包括制造业和服务业PMI指数、新增人民币贷款和消费物价指数）将为中国的经济复苏轨迹提供线索。在放松监管一段时间后，中国政府发出信号，将加大对科技公司的监管力度。京东和拼多多等中国电商巨头正计划开展新一轮“烧钱大战”，以此来同对手进行竞争，但此举往往会导致投资者情绪恶化。中国经济复苏之路坎坷多艰，不确定因素将带来波动，也将带来机遇。



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