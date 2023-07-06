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什么是Expert Advisors（EAs）？

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CMC Markets

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06 Jul 2023, 17:35

什么是Expert Advisors（EA）？

智能交易系统（Expert Advisors），或称EA，是自动交易系统，根据预先设定的规则和标准执行交易。EA是交易员常用的工具，用于自动化其交易策略，从而减少手动干预或可能出现的情绪决策。在这篇文章中，我们将探讨什么是EA，它们如何工作，以及在你的交易策略中使用它们的好处和风险。
 
智能交易系统（EA）是一种在MetaTrader 4（MT4）平台上运行的软件程序，旨在根据预先定义的规则和标准自动做出交易决定。智能交易系统以算法为基础，可以分析市场，识别交易机会，并自动执行交易，不需要人工干预。
 
可以对EA进行编程以使用各种技术指标、图表模式和其他市场数据来做出交易决策。EA还可以根据不同的交易风格和风险偏好进行定制。
 

使用EA的好处 

 
在你的交易策略中使用EA有几个好处： 
 
1. 提高交易执行的速度和准确性： EA可以分析市场数据，执行交易的速度比人类快得多，这有利于交易执行和改善结果。
2. 可能减少情绪化的交易决策： EA可以消除交易决策中的情感因素，这有助于更有纪律的交易和更好的风险管理。
3. 回溯测试和优化交易策略的能力： 可以对EA进行回测和优化以微调交易策略，确定最有利的交易设置。
4. 获得多种预建EA： MT4市场上有数以千计的预制EA，可用于实现自动化不同交易策略和风格。
 

使用EA的风险 

 
虽然使用EA有很多好处，但也有一些交易者需要注意的风险： 
 
1. 适当测试和优化的重要性： 在实际交易中使用EA之前，需要对其进行测试和优化。如果不这样做，可能会导致性能不佳和重大损失。
2. 过度依赖EA的潜在风险： 交易者需要意识到过度依赖EA和不监控其交易策略的潜在风险。交易者需要意识到使用EAs相关的风险并制定策略来管理这些风险，如设置止损和监控交易活动。
3. 适应特定的市场条件： 一个主要的风险是，自动化系统是基于预定义的程序化规则，它可能 无法 适应当前的市场情况。例如，如果一个EA是为特定的市场条件编程的，而这种条件不再存在了就会导致损失。 
 
结语 
 
总之， 智能交易系统是自动化交易策略和提高交易绩效的强大工具。智能交易系统可以提供许多好处，包括提高交易执行的速度和准确性，减少情绪化的交易决策，能够回溯测试和优化交易策略，以及获得大量预先建立的 EA。 
 
然而，交易者需要意识到与使用EA相关的风险，例如适当测试和优化的重要性，过度依赖EA的潜在风险，以及如何管理这些风险。通过适当的测试、优化和风险管理，对于希望实现交易策略自动化的交易者来说，EA可以成为一种有效的工具。


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