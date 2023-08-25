什么是债券？债券如何影响金融市场？

由于主要政府债券的收益率再次出现飞涨和中国的经济所存在不确定性因素使得全球股市于八月出现大幅回落。自国际领先评级机构惠誉将美国的长期信用评级自AAA下调至AA+后，美国5年期和10年期的长期国债收益率攀升自2007年以来的最高位。投资者纷纷将资金从资本市场转入货币市场。而美国国债收益率变化更是导致市场出现了更加大幅的震荡。那么究竟什么是政府债券？这些彼此关联的内容在资产类别中又是如何运作的呢？

什么是政府债券？

政府债券是政府为各种目的筹集资金而发行的债务证券。本质上而言，购买政府债券的投资者将资金出借给政府，定期获得利息，并在到期时获得本金返还。政府债券由于得到发行政府的信誉支持，因此被视为是相对安全的投资。政府也会通过政府债券为公共项目提供资金，管理财务政策。

债券收益率与债券价格的反比关系

债券收益率和债券价格是金融界的两大重要概念。债券收益率指的是债券投资所赚取的利率，而债券价格则代表债券的市场价值。这两个概念密切相关并呈反比关系：债券价格上涨时，债券收益率会下降，反之亦然。

什么是惠誉的政府债券评级？

惠誉评级是全球金融市场中不可或缺的信用评级、评论和研究机构。就政府债券而言，惠誉评级本质上是对国家信誉进行评估。若政府评级较高（例如"AAA"级），则表明该国拖欠债务的可能性很低，因此该国的政府债券是一种安全的投资。相反，若政府评级较低（例如"BB"级或"C"级），则表明违约风险较高，也即投资此类债券的风险可能更高。

政府债券、股票和货币之间的关联性

政府债券、股票和本国货币之间的关系错综复杂，可以看作是在市场情绪和投资者信心的基础上形成的微妙平衡。从近期美国市场的走势可以看出，政府债券与股票呈正相关，与本国货币呈负相关。而不同资产类别之间的变化，都与美联储的利率政策息息相关。

2022年美联储大幅加息期间，利率飙升导致债券价格大幅跳水，因而出现了大范围的债券抛售。债券持有者纷纷出售收益率较低的债券，并以更低价回购收益率更高的债券。与此同时，债券收益率又是由债券的供求关系决定的，对市场情绪的变化可能会相当敏感。若债券收益率上升，这意味着投资者的期望投资回报更低。由于股票提供的回报一般高于债券，在此情形下持有股票的风险往往会增加。因此，债券收益率上升可能导致股票价格下跌。另一方面，若债券收益率走低，则意味着投资者的期望投资回报也更高，投资者因此会更倾向于股票投资，进而推高股价。

政府债券收益率也可反应出央行的政策利率。债券收益率上升时，由于投资者期望从该国国债中获得更高的回报，本国货币兑外国货币的汇率也会走强。交易者十分关注债券收益率与该国货币之间的关系，因为这对全球汇率和外汇市场的走向会产生重大影响。因此，由于政府债券价格与其收益率呈负相关，政府债券价格与该国货币也呈负相关。

近期美股下跌、美国国债收益率飙升和美元走强的趋势也能反应出其中的关系。但投资者在制定投资决策的时候，仍需将其他宏观和微观因素全部纳入考量。



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