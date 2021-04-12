一周展望- 美国CPI、中国GDP、、澳大利亚就业数据与新西兰央行议息

上周美国科技大公司带动美国股市继续走升，道琼斯指数与标普指数继续创历史新高。鉴于新冠疫苗的有效使用，配合美国将推出的2万亿基础设施建设财政刺激计划与宽松的货币环境，投资者预期美国经济将在本年度出现加速反弹。近期美国经济数据向好，劳动力市场与经济活动均录得强劲，本周美国的消费者物价消费指数（CPI）将为投资者关注的重要数据，因其为美联储调整货币政策的主要经济指标之一。美国银行财告季将在本周开始陆续公布，银行股为道指中占有成分较大的板块。另外，中国一季度GDP也将是带动全球经济反弹的重要关注点；最后，来自南半球的澳大利亚与新西兰也将有重要数据公布，做为主要发达国家商品出口国，澳大利亚３月份就业数据与新西兰央行议息将为聚焦的重磅。

美国CPI与零售数据（周三、周五）

美国3月份消费者物价指数CPI将于本周三公布，预期路透社统计预估本次将较2月份增长0.5%，年度预估值将由之前的1.7%上升至2.5%，超过美联储出2%的通胀率目标。这个数据将潜在使得投资者对美联储提前收紧货币的预期增强，可能再次引发美国政府公债收益率走升，拉动美元上行。

另一个较为重要数据为周五的美国3月份的零售数据，路透统计月度涨幅将超过5%，除去机动车以外的核心数据将为增长4.8%，这将为2020年6月份以来的最大增幅。

中国进出口数据与GDP (周二、周五)

中国3月份进出口数据将在本周二公布，根据市场统计预期3月份中国三月份的贸易盈余将大大缩减，预期值将为3300亿美元，较2月份降幅为50%，但年度出口额增长为32.7%。周五公布的GDP将为投资者关注的更为重要的数据。根据市场预估中国一季度GDP将增长6.8%，年度增长幅度为18.8%，经济自2020年疫情后反弹迅速，强劲的GDP数据对亚洲股市与商品货币起到进一步的推升作用。

新西兰央行议息（周三）

根据近期经济数据新西兰经济数据显示，其经济在2021年一季度有所放缓，尤其受到工党有关投资房限制的政策打压，纽币在3月份出现大幅下行。受边境封锁政策影响，产业支柱之一的旅游业仍然处于停滞状态。新西兰央行预期不将在本次会议上做出任何口径的变化，其将保持宽松的货币政策与近零利率相当长的一段时间，纽币将潜在再次受到打压下滑。

澳大利亚3月份就业数据（周四）

根据路透预期，澳大利亚3月份的就业增长岗位将为3.5万个，失业率将下降至5.7%，前值为5.8%。但需要指出的是，澳大利亚财务部长曾表示就业市场可能在4 月份出现回落，因现行的JobKeeper项目在3月份结束，意味着15万人口将面临失业，则将潜在引发4月份失业率有所上行。由于大宗商品价格反弹，并且本国经济反弹较为稳定，澳元为商品货币相对较强的一只，但可能受美元强势打压，4月份仍然为承压走势。



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