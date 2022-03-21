一周展望技术视频：标普试探重阻、恒指延续反弹、原油盘中整理、黄金技术承压、澳元或有技术回撤

市场投资冒险意愿在美联储议息会议后大幅走升，因中国也表示将稳定金融市场，美股、中国内陆与港股市场上周自底部大幅反弹；

美元在美联储会议后回落，本周需要重点关注商品货币，尤其是澳元与纽币对美元是否可以保持强劲的走势

原油期货在上周重新返回100美元每桶以上，由于俄乌冲突的不确定性对油价有基本面的支撑，但据消息称伊朗核协议有望达成，为在近期打压油价的潜在因素

由于避险情绪降温与美国政府公债收益率居高不加，黄金在上周继续回落，技术承压较为明显



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