一周展望 - 避险交易或引发美股承压，原油面临下行压力、美元出现走软迹象

本 周重点关注：

美国主要长期与短期政府公债收益率出现倒挂，不断提醒美国经济危机临近，美国标普500指数连续三个周收涨，但本周或因避险情绪的压力出现回落;

在过去的几周，美债遭受大幅抛售引发收益率急涨，美元走强。但本周的避险交易或引发美债跌势减缓，则美日汇率或有短期筑顶的可能;

原油因美国白宫拜登行政部表示将释放100桶原油储备，油价在上周大跌，国际油价能否守住100美元将是本周投资者关注的焦点;

近期黄金进入窄盘整理走势，若本周美元回落，避险情绪升温，有望对黄金形成进一步的支撑.



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