上周金融市场投资冒险意愿继续走升，美国道琼斯指数收创历史高位。投资者风险投资的意愿一方面受到新冠疫苗的积极消息鼓励；另一方面，美国胜选总统拜登提名前美联储主席耶伦为其财政部长，提升了投资者对新的财政刺激计划推出的预期。投资风险意愿打压黄金破位下滑，金价跌破1800关口，周跌幅达83美元。本周较为重要的经济数据包括澳大利亚储备银行新的官方利率决议、石油输出国组织（OPEC）有关限制油产量的会议与美国10月份非农业就业数据。

澳联储官方利率（OCR）决议（周二）与Q3 GDP (周三)

澳联储在11月初将官方利率调降至0.1%的低位，并加大其资产购买的力度，这些举措都是针对的澳大利亚的二波新冠疫情采取的刺激措施。市场并不预期澳联储会在本次会议上做出任何货币政策的改变。 澳大利亚三季度GDP 预期将出现反弹，预估值为2.4%，由于二季度受到新冠防疫措施而采取经济封锁影响，GDP出现7%的大幅度缩水，故此三季度预期反弹幅度相对并不强劲。但澳元与澳大利亚股市仍然有望延续走强的行情，主要受到美元跌势与澳联储的大规模刺激性货币宽松政策鼓励。

国际石油输出国组织（OPEC）与其他产油国会议（周一与周二）

主要石油生产国包括OPEC组织与俄罗斯、利比亚与尼日利亚等将在本周一、周二两日讨论是否将联合减产协议延长，目前的减产计划是减少每日７７０万桶，并一直延续至２０２１年。但受到近期一系列的新冠疫苗消息影响，对石油需求将反弹的预期提振原油价格一路上行，有可能对联合减产的计划产生影响。一旦联合减产行动有所变化，可能将给连涨近一个月的国际油价带来回吐机会。

美国１１月份非农业就业数据 (周五)

在美国总统大选基本尘埃落定，新冠疫苗消息逐步被市场消化之时，美国非农业就业数据将重新成为投资者关注的焦点，由于11月份美国新冠确认病例出现空前激增，此次预期美国非农就业人数增长将较10月份有所减少，预估值为52万个，10月份增长人数为63.8万个；并且预估失业率将继续下降至6.8%。由于新冠疫情恶化，美国就业市场恢复速度减缓，美联储在11月初的会议上暗示将可能扩大子长购买的规模。

另外，周二将公布的11月份美国芝加哥制造业生产经理人指数（PMI）也为投资者需要关注的本周重要数据，预估值将较10月份的增长幅度减小，则可能对下个月的美联储会议决议有间接的影响。但无论如何，经济恢复放缓对投资的冒险意愿难以产生打压作用，反而若美联储加大货币宽松规模，或将进一步提振风险意愿。



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