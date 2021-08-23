一周展望 – 美联储杰克森霍尔会议、美国PCE数据、欧洲各国PMI（闪估）

上周美股市场开始出现上行乏力，美国三大股指虽然在周五反弹，但仍然以收跌结束一周行情。而同时，美元再次强势上行，周五美元指数升至了９个月高位。由于上周公布中国与美国７月份的零售数据出现了明显的下滑，投资者预期全球经济反弹将在下半年放缓，并且由于美联储开始收紧货币政策的预期走强，避险情绪导致了包括股市、大宗商品与非美元货币的下滑。那么，这就使得本周五与周六美联储主席在杰克森货币经济论坛上的讲话更加受到市场的关注，是否美联储会明确削减QE的时间将为焦点。另外，美联储二季度GDP与7月份的个人收支指数（PEC）也将为投资者判断经济恢复层度的重要指标。其他地区的重要经济数据还包括欧盟区与英国8月份的制造业与服务业PMI的闪估值。

各主要经济体货币一周表现

来源：Refinitiv

美联储杰克森霍尔经济座谈会－周五、周六

美国杰克森霍尔经济座谈会是每年一度的重要经济座谈会，本次将为视频会议，由来自世界的重要央行、财务部长参加会议，对年度的经济情况进行报告，对金融市场影响极大。美联储主席鲍威尔将在本次会议上对未来货币政策导向做出发言，投资者关注的焦点问题将在于是否美联储将明确表态开始削减资产购买的规模，现行的美联储购债规模为每月1200亿美元。由于在7月末的FOMC会议上，部分官员已经认为需要将开始削减购债规模，引发市场对美联储提前行动的担忧。但根据７月份的各项经济数据显示，美国的通胀率或以将顶，零售数据也出现了大幅下滑，美联储可能不会过早的收紧货币政策，以免引发金融市场的过度反应。

美国7月份消费者信心指数与个人收支指数－周五

在杰克森霍尔会议期间，将有较为重要的7月份美国PCE数据公布，这个数据主要是衡量居民收入与消费的变化，预期7月份美国个人收入增长0.2%，消费上涨0.5%，PCE指数将升至为环比3.6%，较6月份3.5%稍有提高，但同时反应出物价上行的压力已经逐步在减轻。

周五的另外一个重要数据为密歇根大学的7月份消费者信心指数（季调后），市场的预期将较6月份有较大下滑，将主要受到Dela病毒传播的影响。另外，美国二季度GDP二次录值将在周四公布，预期数值在6.6%。最后，周一的新房销售数据业需投资者进行关注。

欧盟与英国的8月份制造业与服务业PMI闪估值

根据市场的预期，8月份欧盟地区与英国的制造业与服务业PMI均会出现小幅下滑。汤森路透的统计数据显示，欧盟区8月份制造业PMI闪估值将为62.2，稍低于前值62.6；服务业PMI为59.8，低于7月份的60.4。英国的制造业与服务业预期值将分别为59.3与59.0，都将低于前值的60.4与59.6。英国的8月份估值相对欧盟区有更大的下滑。近期的Delta确诊病例激增，为对经济运行的主要影响因素。欧洲央行始终保持极为鸽派的宽松货币政策，欧盟地区的经济与投资信心还未有受到极大冲击的迹象。欧元虽然在上周因美元走强出现下滑，但仍然相对英镑更为坚挺。



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