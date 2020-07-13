上周五，美国吉利德公司的瑞德西韦药物在降低新冠病毒重症患者的死亡风险上有积极效果，鼓励金融市场投资风险偏好继续走升，美股全线收涨，引领欧洲与亚太股市大部份在周五当日以涨势收盘。美国道琼斯指数上扬1.44%，银行股份领涨；纳斯达克指数继续创历史高位. 风险投资偏好自4月份以来一直向好，投资者对美元的避险需求减弱，导致6月份以来一直在跌势中。商品货币一路反弹，黄金同时受到美元弱势支持创出新高。
然而，美国新冠病例仍然以加速度激增， 周五当日美国新冠感染人数逾7万人口，再次创单日涨幅新高，部分考虑暂停经济重启计划，同时美国一些大企业二季度财告将在本周陆续公布，将给市场带来一些双面的冲击。本周三国央行将举行议息会议，同时中国6月份进出口数据与二季度的GDP将给市场提供是否其经济继续反弹趋势的线索。另外，新西兰与澳大利亚都将公布重磅的本土数据，将给澳元、纽币带来震荡机会。需要关注的一些重点如下：
- 全球以及美国的新冠确认病例激增情况。全球新冠病毒感染总人数达1300万，美国当前确诊人数高达350万，并仍然以每日6-7万的速度上涨。新冠疫情潜在给经济带来的进一步冲击是投资者需要关注的主要风险因素。
- 中国6月份的进出口数据于二季度GDP。自四月份以来中国的国际贸易数据呈现迅速反弹，5月份贸易顺差录得4430亿元（629.3亿美元），近期数据显示中国出口的医疗资源数额大增，是支持出口的主要行业。中国二季度GDP将在周四公布，本次预期将较一季度反弹2.5%，重返增长态势。自4月份以后中国经济反弹迅速，我们预期本次数据将或给投资风险偏好带来进一步提升。一般来讲，中国的数据将给澳元与纽币带来直接的影响，并对全球风险投资情绪有连带效应。
- 本周将有一些大科技股份公司财告将是本周的重要看点。美国摩根大通财告将在周二公布，网飞集团将于周四公布结果。这些股份都是在美国大盘股指占成分较大，对近期的风险投资情绪将有连带影响。
- 日本央行、加拿大央行与欧洲央行的货币政策。日本央行将于周三公布其新一轮货币政策，预期将保持基准利率在-0.1%不变，但由于日本经济受到全面封锁带来的撞击大于其他西方国家，本次会议内容可能有更偏向鸽派的口径。6000亿欧元的资产购买项目，欧元区成员国在如何对援助资金进行分配，尤其是在对意大利的援助上存有分歧，将是影响欧洲股市以及欧元的重要因素。
- 美国6月份消费者物价指数（CPI）与零售数据。两个数据将于分别于本周二与周五公布，美国5月份的零售数据录得17.7%的增长态势，主要受到经济重启后的刺激，但本次数据录得只有增长4.8%，意味着美国零售也恢复情况或受到部分地区经济二次封锁，并仍然存有新冠防控措施带来的长期打压。
-
新西兰二季度CPI与澳大利亚的6月份就业数据。连个数据都将与周四公布。新西兰消费物价指数预估在二季度将缩水0.5%，主要受到经济封锁带来的消费力大幅下降影响。澳大利亚预估在6月份就业增长人数恢复到10万，主要受到经济重启支持。但联通近期的二波疫情带来的负面打压将给澳元带来混合影响效应。
分享