一周展望- 三大央行议息、澳大利亚就业数据、新西兰GDP

上周美国科技板块股价在经历数周的修正后大幅反弹，投资者对美国政府公债收益率飙升引发的担忧情绪有所缓解。美国三大股指均以周涨势收盘，其中道琼斯指数与标普指数均创历史高位，周期性股票仍然是领涨大盘的主力军。美元同时出现回撤，引发非美元货币与黄金的反弹。

本周金融市场的重磅将集中在周四的美联储议息会议上，其对于货币政策的口径将潜在引发美国政府公债受益率的再次波动，进而撼动股市与货币市场。另外，英国央行与日本央行也将随继举行新一轮货币会议，三大央行会议将主导本周行情。同时加拿大CPI、澳大利亚就业数据与新西兰GDP也将对当地的货币与股市市场产生直接的影响。

美联储货币政策（周四）

近一个月由于美国长期政府公债收益率飙升，美国股市大幅震荡，科技板块被抛售，同时美元反弹。在上周的公债拍卖中，市场对美国政府公债的需求依然稳定，科技股出现反弹，美元回撤。则本次美联储议息将成为金融市场重磅关注的焦点，虽然近期的美国通胀率与就业市场数据均显示美国经济在改善的恢复过程中，但通胀率与失业率仍然据美联储的目标有很大的距离，所以不预期其将做出任何货币政策的调整，但任何将收紧货币政策的信号都会再度引发金融市场大的波澜。这里需要关注的有两个重点，一个是美联储有关基准利率预期的点阵图，另一个便为鲍威尔对有关未来货币政策的表态。若美联储的鸽派偏向无市场预期程度大，有可能引发美国政府公债收益率的再次走高，美元继续反弹的行情。

英国央行议息（周四）

与美国相似，近期英国长期政府公债收益率攀升的幅度甚至超过美国国债，同样受到新冠疫苗大力推行后，投资者对英国经济恢复前景的乐观预期推升，但英国的经济恢复情况仍然疲软，英国央行有望在本次会议上保持更加鸽派的口径，以抑制因政府公债收益率攀升而给经济恢复带来的潜在阻力。其有望再次强调保持现行的资产购买规模，甚至重申在必要情况下实行负利率的可能性。

日本央行议息（周五）

日本央行将继续保持近零利率，以保持10年起政府公债收益率浮动在20个基准点之间，也是近期美元兑日元汇率劲升的直接原因。美国政府公债收益率的上行预期，有望继续推动美日汇率走升。

澳大利亚、新西兰与加拿大数据（周四）

西方主要的商品出口国本周都有较为重要的经济数据公布，包括加拿大、澳大利亚与新西兰。这三个国家的长期政府公债收益率自1月份以来同样出现飙升行情，引发本国货币与股市的波动。其中，加拿大将公布2月份的消费者物价指数，预期将较前月有所改善，预估值为增长0.7%，这也同时增强了通胀率将上行的预期；澳大利亚2月份的就业数据可能会较1月份有更大的好转，本次的预估失业率将降低至6.3%，前月为6.4%；同时，新西兰四季度GDP将在同一日公布，市场预估值只为增长0.1%，但其三季度GDP反弹幅度达14%，受到边境封锁与本国后续经济封锁影响，四季度的经济恢复程度受到抑制的影响。



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