上周美国股市小幅续涨，标普500指数在历史高位显示震荡走势；但受经济持续复苏鼓励，中国股市显现弹性上扬，上证指数连续4周稳定云顶运行于3000点之上，上周最高触及3409.06点。美元在短暂反弹后再次延续跌势，美元指数由上周高位93.97下跌至周五收盘93.08. 欧元与日元相对走强，商品货币呈现明显上行压力。黄金大幅双边震荡，进入技术修正期，周跌幅达85美元，最低触及1860水平。原油期货价格无明显变化，美国原油WTI 9月份合约小涨1.9%，至42.23美元。从整体市场投资情绪看，投资风险意愿有所削减，避险交易稍有抬头。

本周金融市场经济数据相对冷清，主导投资情绪的主体事件首先是美国国会推进新增经济刺激计划的进程，其次是新冠疫情的发展程度与新冠疫苗方面的消息，中美关系也将是需要关注的重要事件。主线事件之外，经济数据方面可以重点关注以下几点：

美联储将于周四公布其8月份议息会议内容，可以给出更明确的未来货币政策的导向。根据美国近期的各项经济数据，无论是就业市场与零售数据都呈现持续反弹，美联储将不会扩大货币宽松。但现行的政策在将在相当长的一段时间内不变，即接近0的基准利率与大规模的资产购买项目。这也是为何投资者将注意力集中在美国国会近期一致在讨论的新增至少1万亿美元的经济资金计划上。接近美国大选，特朗普行政部门仍将大力推行此计划，以刺激经济的进一步复苏。则对于美国股市将有延续性的乐观预期的推动。

欧盟各国8月份制造业与服务业PMI闪估值将于亚太时间周五晚公布。自6月份以来个主要欧盟国家的制造业持续反弹，并在7月份首次恢复到50以上的扩展区间，其中德国7月份制造业与服务业的PMI分别反弹至50.0与56.7. 8月份市场预期此数据将持续在扩张区间. 这也是支撑欧元近期走强经济面重要因素。

沃尔玛、英伟达与阿里巴巴二季度财告将公布。美国最大的零售商沃尔玛将于本周三公布财告，市场预期每股收益将为1.25美元，营收为1352.9亿美元。沃尔玛是受疫情影响而受益的企业之一，第一季度沃尔玛销售数据平均上涨10%，其中电商销售额度上涨74%。

1.98，营收36.5亿美元。英伟达在2019年股价上涨76%，做为重要科技公司之一，受到其游戏类与数据服务类产品的推动，本年也成为因疫情收益的一家，上周四英伟达股价触及历史高位468.78美元。

13.82美元，营收预期为1480.6亿美元。同样，阿里巴巴是受到疫情影响而受益的公司，本年度涨幅已经超过20%，周五收盘价在253.97美元/股。并且公司计划将在云技术方面投资2千亿元以适应扩展的计划。

技术分析

纳斯达克指数（现金）– 日线图

在目前的市场投资情绪下，纳斯达克指数有继续创新高的可能，日线图中其上行趋势仍然良好，周内的上行潜在目标首看11274附近，若突破有望继续挑战200%回荡线11540左右位置。下方潜在支持价格主要看10820附近。

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