美股出现“恐高症”，新一轮修正显现苗头

在风风火火的上涨近两个周后，美国股市再次出现回撤的苗头。昨日，美国三大股指均冲高回落，其中道指与标普指数在连续刷新记录高位后，均以跌势收盘；纳斯达克指数收盘持平，但也只是受到两家科技龙头的支撑，因受三季度财告的强劲表现支持，微软与谷歌股价分别涨幅超过4%与5%，但科技板块整体承压。美国股市或有可能出现一轮修正，距11月3日美联储的货币政策货币只有一周之遥，投资者逐步显现出警觉的情绪。

石油价格涨势急刹车，能源板块下挫近3%

根据美国能源署的数据显示，截至10月24日一周，美国原油库存量增加430万桶，远超预期中的190万桶。数据给原油期货多仓带来获利机会，原油价格均出现急跌，美国中质原油(WTI)期货价格下挫2.4%,zhi 82.66美元，布伦特原油期货价格下滑2.1%，至84.58美元。原油价格下滑引发能源板块在周三成为跌幅最重的板块，跌幅为2.86%。由于能源供给短缺伴随需求上涨的预期，国际油价已经连续7个周上扬，原油价格在上周纷纷创出7年高位。

但原油的基本面供给吃紧仍然会持续一段很长的时间，短线的跌势多半为技术性回撤。根据路透社报道，由于中国与印度出现煤炭与天然气供给短缺，对能源的需求转移到原油衍生品上，对原油的消耗或增加50万桶每日。但在周末，沙特石油部长表示石油输出国组织以及同盟产油国需要对增产保持谨慎态度，并不逾加快增产的速度。

美国政府公债价格收益率大跌，对经济增长敏感性的板块受拖累

美国政府公债收益率在周三大幅下滑，说明在美国大公司的三季度财告公布后，投资者对经济增速放缓的担忧加重，全球供应链问题与持需高涨的通胀引发投资风险意愿逐步减弱，一些科技大企业表示受到半导体芯片供应短缺与物流延迟的影响，第三季度的营收出现下滑。昨日，美国10年期政府公债收益率重挫5%，至1.54%。除能源板块外，金融、工业与原材料板块也出现较大幅度的下滑，这些与经济运行敏感性的板块下跌表明投资者对美国经济前景的担忧愈发担忧。同时，美债收益率下行支持了科技板块的坚挺表现，因成长性板块是低利率的直接收益者。投资者也相信科技板块仍然是带动经济增长的最强劲行业。

明日重磅-苹果三季度财告、美国三季度GDP、欧央行货币政策会议

从今晚到明日的重要经济数据与时间将为题目中的三个重点。根据雅虎财经统计，苹果三季度每股收益将在1.24美元，年增幅为70%；营收将在848.5亿美元，营收增长幅度预期在31%；但投资者可能更加关注的是苹果公司在对四季度Iphone13的销量指引上，现存的半导体芯片供应与运输问题都是潜在影响销售的关键问题。

本周将公布美国第三季度的GDP初值，预期12个月的增长幅度仅为2.8%，将为自2020年4月份以来最低增速，也意味着美国经济或进入衰退。高通胀伴随低增长在经济学被成为“滞涨”，也是经济大萧条的前兆。

欧洲央行预期并不会给市场任何意外，欧央行在上次的会议中提及开始缩减新冠紧急资产购买项目（PEPP）的规模，此项目将预期与明年3月份结束。但欧央行将仍然以常规的资产购买代替，欧元将仍然受到鸽派口径而继续受到下行压力。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.