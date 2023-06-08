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恐慌指数跌至疫情前最低，警惕过度乐观的市场情绪

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

08 Jun 2023, 18:20

VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的简称，即被用于衡量标普500指数未来30天的隐含波动率。即VIX指数在升高的时候意味着市场不确定性或出现经济衰退，市场的波动率会大幅提高，而当波动率处于低位时，VIX指数会持续降低，反映市场较稳定的情绪。VIX与股价通常呈现负相关性。

该指数自去年10月以来持续呈现下跌趋势，仅在今年3月出现短暂的拉升，对应的时期是美国地区银行业出现危机。近期美债务协议法案通过进一步推升了市场的乐观情绪，目前指数已经跌至疫情爆发前的最低水平。


 
VIX指数 —— 周线图
来源：Tradingview, CMC Markets

近期的股市充分的反映了当下的乐观情绪，纳斯达克100创去年4月以来新高，标普500指数创去年8月以来新高，其主要领涨板块为AI和半导体。

昨日，纳指100、标普500均收阴失守5日均线，在过去的几个交易日，以英伟达为首的半导体板块在高位陷入了停滞，成交量出现缩量。


 纳斯达克100 NDAQ Cash —— 日线图
来源：CMC Markets（6月8日）

 
标普500指数 SPX500 Cash —— 日线图
来源：CMC Markets（6月8日）

 

美联储在美东时间6月14日召开利率决议，在会议的前一日将获得5月的通胀数据。目前CME 的FED Watch预计美联储暂停加息的概率为64.4%，加息25个基点的概率为35.6%。若通胀显著下降，美联储6月暂停加息或板上钉钉。

在债务协议通过后美国政府将在今年发行债券来维持政府运作，目前美联储隔夜逆回购工具仍滞留了2万亿美元，美联储在6月或将暂停加息避免进一步推高隔夜逆回购利率，当前水平已经达到5%左右。目前美国1年期美债收益率为5.2%，2年期美债收益率4.56%。

而暂停加息则意味着对股市形成利空，回顾此前走势，加息对股市的利空只在加息周期的前中期出现，原因是流动性收紧。而在中后期股市与加息保持正相关性，原因是加息意味着经济基本面好，对股市利好。


 
标普500指数 —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（6月8日）

下图反映了股市通常在加息结束并保持在高利率环境时触顶，在开始降息时加速下跌。如果6月暂停加息，短期将对股市形成利空。若7，9月再次加息或支撑股市二次反弹，维持利率水平不变的时候意味着股市失去上行动力，或形成高位盘整，并在经济出现下行甚至是衰退时开始加速下跌。

 
标普500指数 —— 月线图
来源：Tradingview, CMC Markets

因此，现阶段涨幅过高的科技股不宜追高，纳指、标普500均在现阶段有调整风险。而前期一直表现不佳的道指在近期出现了企稳反弹，我们发现了近期银行板块已经开始止跌并有企稳向上的苗头。如下图所示，或意味着资金的板块切换，从AI、半导体流入银行。
 
Ishares Semiconductor ETF —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（6月8日）
 
Ishares U.S. Financial ETF —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（6月8日）


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