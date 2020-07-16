昨日美欧股市续涨，美国道琼斯指数与标普指数涨幅达0.9%，距2月份历史高位只差5%。欧洲股市同样呈现强势上行行情， 英国富士100指数上涨1.83%，德国30指数上扬1.84%。美元作为避险货币跌至三月低位，商品货币上扬。澳元兑美元汇率再次触及0.70关口。

本周推涨股市与风险投资意愿的主要有两方面因素，一方面美国与英国均传出有关新冠疫苗的喜讯，美国Moderna新冠疫苗将进入最后一期临床试验，同时迄今的结果显示其对于降低死亡率有很大的积极效果；另外，昨日英国牛津大学与. AstraZeneca实验室称其研制的新冠疫苗有突破性的成果，对于新冠病毒有双重抵御效果。疫苗的积极消息盖过当前新冠确认人数仍然在激增的负面影响，金融市场投资凤霞意愿步步高升，欧美股市昨日均以全线收涨收盘。

另一方面，美国二季度大企业财告陆续公布，金融大公司二季度业绩均有强劲表现，在摩根大通之后，高盛集团二季度营收与美股收益均元超于预期，营收达24.2亿美元，每股收益6.26美元，远超预期，主要受新冠期间的交易活动收入推动。

交通与旅游行业股价现大幅反弹

值得一提的是，受到新冠疫苗积极消息的刺激，欧美大盘股中的航空与旅游板块股价出现大幅反弹，美国航空公司、美国联合公司与皇家加勒比邮轮公司股价涨幅均达14%之上。

美国航空公司-日线图

相形之下，科技板块近日上行动能减缓，可以看出的是资金开始由科技头寸获利了结，转向之前受到新冠疫情影响而大大折扣的旅游与航空股份中。

技术分析

美国标普500指数现金- 日线图

美国标普500指数显示，日内的潜在关键上行阻力在保利加通道上轨与斐波那契延展线的回荡线50.0%重合的位置，具体价格在3245附近。若能够突破，则将打开进一步上行空间，有望在近期再次上探2月份高位3391左右。标普指数整体上行动能较强，有望延续上行走势。下方的近期潜在支持在50.0%回荡线附近3150左右。