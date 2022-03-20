一周展望：美联储多位高官将密集发言，股市的反弹能否经受住考验？俄乌新一轮谈判将在今日举行

上周美联储如市场预期加息25个基点，因在政策声明中鹰中有鸽，伴随着短期的利空出尽，美股闻声大涨，纳斯达克指数上周大幅反弹超千点。

但在会议之后，有多名美联储官员表明需要大幅度加息，其中“鹰王”圣路易斯联储主席布拉德表示，反对加息25个基点，应该加息50个基点。这是2020年9月以来，美联储在利率会议中首次出现反对票。

布拉德建议今年需将联邦基金利率提高至3%以上，这意味着在今年剩下的6次会议中，美联储需5次加息50个基点，1一次加息25个基点。布拉德认为美国的经济具有韧性，就业市场强劲复苏，因此需要更大幅度的加息和缩表来应对通胀。

除他之外，美联储理事沃勒认为，地缘政治事件使美联储本次加息保持谨慎，但通胀数据要求他们需加息50个基点，因此在接下来的几次会议需这么做，并且倾向于在下次或下下次会议上开始缩表。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利预计今年年底的利率为1.75%-2%。这意味着在今年的剩下6次会议中都需要至少加息25个基点，他希望在下次的议息会议上开始缩表，并且缩表速度应是上次的两倍。

里士满联储主席巴尔金认为，美联储可以加息50个基点来抑制通胀，但也需要避免过度反应。预计美联储很快就缩表做出决定。

美联储主席鲍威尔讲话——周二、周三

本周二，美联储主席鲍威尔将在全美商业经济学家协会举办的会议上发表讲话。

周三，鲍威尔将出席国际清算银行创新大会，讨论数字世界里央行面临的挑战。

在上周的议息会议中，鲍威尔在新闻发布会的发言表示，预计年内还将加息6次，最快5月宣布缩表计划。但在言论中也强调了更快的加息建立在通胀数据的基础上，同时认为今年的GDP增速虽然经历大幅度下修，但仍是强劲的，并表示并没有看到工资-物价的螺旋型上升局面，言论夹杂鸽派成分。

但这种乐观情绪是否能让美股立刻反转？答案是否。

美联储此次的偏鸽言论在短期内起到了对市场的提振作用，但这主要是避免在地缘政治风险下释放太多的鹰派使市场崩盘的局面。但我们需要知道的是，美联储此次的加息背景是，通胀引发的经济滞涨带来的被迫性加息，由于美联储在去年对通胀误判，导致美联储今年的政策显得后知后觉。而在美联储内部就加息问题上产生了明显的分歧，多名官员建议进行更大幅度的加息。而这种言论会时刻充斥在当前市场中，因此，美股的反弹或不具备可持续性。

其他美联储其他官员在本周的密集发言

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在周二将出席国际清算银行的专家小组会议。

FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在周三就美国经济前景和货币政策发表讲话。

FOMC票委、圣路易斯联储主席“鹰王”布拉德在周四就经济前景发表讲话

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在周五就美国货币政策发表讲话。

在这些美联储官员口中，很大概率会出现一些更为鹰派的发言，即更加激进的加息，更快的缩表等。因此，美股在经历上周的大幅反弹后，在本周或继续回落呈现震荡的趋势。

俄乌新一轮线上谈判 —— 周一

俄罗斯和乌克兰代表团将在周一举行新一轮的线上谈判。土耳其外交部长恰武什奥卢在20日接受采访时表示，俄乌在协议关键问题上接近一致，部分议题接近达成协议。如果按当前的进展继续推进谈判，双方有望实现停火。

乌克兰总统泽连斯基表示，已经准备好与普京进行会谈，但有一些妥协是不能接受的。如果谈判破裂，第三次世界大战或将到来。

当前俄乌谈判中的6项条款，其中4项：乌克兰不加入北约，保持中立；非军事化和获得安全保障；去纳粹化；给与俄语合法地位基本已经谈妥。但涉及克里米亚、卢甘斯克和顿涅茨克地区的独立问题仍旧没有达成一致。而这可能只有在双方首脑会面后才能推进。

其他重要经济数据和事件

北约领导人开会讨论俄乌冲突

周四，美国总统拜登将去比利时布鲁塞尔参加北约峰会，这次峰会将展开一系列对俄乌冲突应对措施的谈论，也将包括进一步对俄罗斯进行制裁，包括俄罗斯企业家和能源的进口；以及商讨对乌克兰的更多支持，包括军事援助和财政支持。

英国2月CPI——周三

周三英国将公布2月CPI数据，市场预期2月CPI同比将录得6%，前值为5.5%，环比预期录得0.6%，前值为-0.1%；2月核心CPI预期同比将录得5%，前值为4.4%。

美国3月Markit制造业和服务业 PMI —— 周四

周四美国将公布3月Markit制造业和服务业PMI数据，制造业PMI预期录得55，前值为57.3；服务业PMI预期录得56，前值为56.5。

瑞士央行利率决议 —— 周四

周四瑞士央行将公布利率决议，市场预期维持利率水平-0.75%不变。



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