今日市场展望：美元指数止跌，黄金区间破位向上，澳纽调整到位。

投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。根据市场的波动性与流动性，点差有可能会扩大。 本网站上的信息仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。 因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324(衍生品产品发行者)为金融产品和/或服务的提供商。在您决定交易或继续持有任何金融产品前，请务必阅读我们的产品披露声明和其他相关文件。对于我们的服务和任何收费，所有细节都包含在我们的金融服务指南中。你可以在网站上阅读我们所有的相关文件。

Apple, iPad, 和 iPhone 是苹果公司(Apple Inc.)在美国和其他国家的注册商标。App Store是苹果公司(Apple Inc)的服务商标. Android是谷歌公司(Google Inc.)的注册商标。