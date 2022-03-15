利率会议来袭，但美元汇率恐已见顶？

自2021年6月以来，随着美联储开始向市场传递紧缩的信号后，美元指数维持了长达9个月的强势上涨行情。

随着近期地缘政治的发酵，以及加息日程的渐进，美元指数3月继续高歌猛进，直逼100整数关口，但价格在触及高点99.4后出现回落，目前维持高位的震荡趋势。而从过去的两个交易日表现来看，美元指数始终未能触及100。

而随着加息在明日的靴子落地，由于大概率不会出现超预期的加息表现，加息的幅度已经被市场充分消化。因此，美元指数的上行动能或将受到限制。

日线级别虽然仍处于上行趋势之中，但技术指标已经出现背离的迹象。因此，如若回落，价格恐回落至96.6 – 96.8附近。

美元指数 DXY ——日线图

图片来源：Tradingview

根据现在的美联储货币政策基调来看，美联储寻求经济的软着陆。在面对地缘政治的风险下，美联储的鹰派力度有所放缓，在年初释放更快、更大幅度的进行加息缩表计划，到如今强调货币政策的适度性和灵活性。这反映出美联储不希望用力过猛使经济陷入停滞。

从过往的美联储加息周期来看，美元并没有在加息周期中出现强势的上行行情，下图为美联储在2015年 – 2018年加息周期时的美元表现，美元在2014年年底至2015年年底前出现了一波强势的上涨行情，但在加息周期的这段时间，美元指数长期维持高位的震荡局势，并在2015年12月进行首次加息后，出现了大幅度的下跌现象，而这种趋势与当今有异曲同工之妙。即在释放加息信号的这段时间表现非常强势，但在加息后上多头动能戛然而止。

美元指数 DXY —— 月线图 （2014 – 2018）

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下图为美元指数在2004年-2006年的走势，美联储在21世纪初的首次加息周期为2004年6月 – 2006年6月。从图中可以看出，美元指数在2004年6月首次加息后，出现了长达半年的下跌趋势，随后在2005年1月探底回升，在长达两年的加息周期中没有出现单边趋势。

美元指数 DXY —— 周线图（2004 – 2006）

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美联储20世纪90年代的两轮加息周期分别为1994年2月 – 1995年2月，以及1999年6月至2000年5月。从1994年2月美联储开始进行加息后，美元指数持续维持震荡下行趋势。而在加息周期结束后止跌反转。

美元指数 DXY —— 周线图（1994 – 1995）

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下图为美元指数在1999年 – 2000年的走势图，在此轮加息周期中，美元指数的表现相较于前文的三次加息周期较强。但在1999年6月进行首次加息后，美元指数从7月-10月出现大幅度的回撤现象，随后在2000年初回到了此前的高点。

美元指数 DXY —— 周线图 （1999 – 2000）

图片来源：Tradingview

综上所述，美元指数在美联储的首次加息后的初期表现大概率会呈现弱势趋势，而这次加息美元指数恐也会出现同样的剧本。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，对冲基金在过去的四周一直有对美元多头头寸进行减仓处理。因此，投资者需警惕美元的回撤风险，同时可以期待非美货币的反弹机遇。



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