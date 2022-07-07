今日市场展望：美日上行乏力防止技术性回调，恒指回撤至支撑，白银破位下行

美元本周表现亮眼，最高触及107.07，但美日并没有表现出强势上涨的势头，始终维持高位震荡，日元表现的似乎没有那么疲软。目前价格运行于135.7附近。

当前MACD指标呈现顶背离信号，二次出现死叉，短期或有回落风险，回落第一目标：134.38。然后是131.63。

RSI指标多周期呈现超买，日线级别指标出现明显背离。

此次回调更倾向于短期的回落，由于日本央行仍然致力于货币宽松政策，暂时没有计划解除收益率曲线控制，虽然此前表达了对汇率的担忧，但在没有实施具体政策时，不够成反转逻辑。

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图

图片来源：CMC Markets

恒指自6月28日呈现连续回落趋势，但目前结构仍以上行趋势为主，因此倾向于短期的回落，当前价格正处于上行趋势线的支撑处，价格在斐波那契61.8%的回撤位附近。今日在低开后目前成功翻阳，行情或将在该区域附近再次启动。

当前支撑：21300 – 21400

若价格不幸失守趋势线支撑，恐二次下探21000附近。

恒生指数 HSI ——４小时图

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白银昨日在周二失守20美元整数关口后迎来了破位放量下跌，昨日继续延续弱势趋势，最低触及18.93美元/盎司。但最后收出十字星，反映出一些空头的获利了结。今日亚盘呈现反弹行情，价格或有技术面的修复。但整体趋势偏空。由于白银并不如同黄金拥有避险和控通胀属性，导致其走势整体弱于黄金，自去年6月以来整体呈现结构性下跌。

均线指标呈现空头排列，价格近日延5日线下跌。MACD指标0轴下方2次死叉。技术面反弹修复或测试10日线，即20整数关口，若不能成功回到20上方，价格恐进一步下行。

白银兑美元 XAG/USD —— 日线图

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