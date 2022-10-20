日元能否守住150大关？

日本财务省和央行在9月22日对外汇进行干预后也没能阻止日元的连续下跌，自10月5日以来，美元兑日元从144.1连续上涨，截至10月19日已经连续11个交易日上涨。当前报价为149.92，创1990年8月以来的最低水平。距离150的心理大关仅差一步之遥。

投资者加大对日债的抛售力度，日本10年期国债收益率突破日本央行的0.25%的上限，这是自6月17日以来首次突破了日本央行的政策上限。5年期日债收益率升至0.12%，为2015年7月以来的最高水平。20年期日债收益率上升至1.125%，为2015年9月以来的最高水平。30年期日债收益率上升至1.525，为2015年6月以来最高水平。

日本首相岸田文雄表示，不能容忍突然的、过度的和基于投机行为的过度外汇波动。日本财务大臣铃木俊一表示，政府将果断采取适当行动应对外汇市场的过度波动。

美元兑日元在10月20日早盘时段表现平平，一直徘徊在149.93附近。体现出做空的投资者警惕日本政府可能在某个时候酝酿新一轮的干预措施。

2022年9月，日本外汇储备创纪录地减少至1.238万亿美元。财政部的最新数据显示，日本上月在干预行动中花费了创纪录的2.8万亿日元（约190亿美元）。日本可直接使用外汇现金存款大约在1360亿美元，和上月保持一致。而外国债券比上个月减少了515亿美元。这说明日本央行干预汇率抛掉了一定规模的美债

然而，即使日本政府可能进行新一轮外汇干预，这可能在短期对日元起到一定的支撑作用，但从目前来看，仍然难以扭转日元贬值的趋势。

日本想在根本上扭转日元贬值趋势，需要在经济上下足功夫，扩大内需，提振出口缩小贸易逆差，利用日元贬值吸引外资投资。但当前在出口方面，汽车、半导体出口下滑，海外需求在经济下行周期下也呈现疲态。因此，目前日本没有更多的选择扭转当前态势，只能通过短期干预措施引导市场预期，防止日元突发性崩盘。在货币政策上没有调整空间，如果放弃收益率曲线控制，日本当前超过250%的负债率可能让日本政府还不上利息面临破产的局面。

能做的只有“躺平”，撑过美联储的加息周期。

美元兑日元 USDJPY —— 周线图（10月20日）

来源：CMC Markets

点击查看大图

然而，从交易层面来看，由于我们无从得知日本政府是否会在日元跌破150后采取突发性的干预措施。因此现阶段选择追空日元的风险巨大，稳健的投资者应当等待回调后的买入时机。

从周线RSI指标上看，价格再次触及到了极度超买区域，该指标在前两次出现在超买区域后，日元在5月和7月呈现一定程度的反弹。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.