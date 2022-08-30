X

选择您要开设的帐户

Top movers

人民币兑美元两周跌近2000点创两年来新低，是否会破7？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

30 Aug 2022, 17:40

威尔在上周五的杰克逊霍尔全球年会发表了非常“鹰派”的演讲，打击了市场此前对于美联储政策转向的预期，2023年降息已成为小概率事件，美元指数应声走强，并在周一最高涨至109.44，续创2002年高点。非美货币普遍下跌，美元兑人民币（离）周一走升突破6.9。截至8月30日，美元兑人民币（离）汇率低开走高，当前为6.9247。

美元兑人民币 USD/CNH —— 日线图（8月30日）

来源：CMC Markets

 

本轮人民币走弱从8月15日开始，截至8月30日跌幅接近2000点。其转折点逻辑为1）8月15日公布中国7月信贷数据，社融、新增人民币贷款超预期大幅度收窄，宏观经济仍显疲态，央行进一步降息稳固稳增长态势；2）美联储多位官员自8月中以来释放鹰派信号，促使9月加息75个基点预期升温，鲍威尔在8月26日的年会上将这一预期推至高潮。

截至8月30日，根据CME的FED Watch的预测显示，美联储在9月加息75个基点的概率为72.5%，加息50个基点的概率为27.5%。

美联储主席鲍威尔表示7月的通胀回落并不足以让美联储相信通胀已经明显改善，需要参考更多的“数据”。

而这些数据具有重要指导意义的为8月非农就业（92日公布）和CPI913日公布）。

根据市场预期，8月非农就业新增人口略有下滑，但失业率预期维持前值3.5%不变，意味着劳动力市场仍旧强劲，对美联储当前的鹰派基调不会产生较大扰动。

8月的通胀可能仍具有黏性，7月通胀的回落主要由于汽油价格的下跌，而8月的油价在沙特的减产预期下，重新有走强之势。

美国WTI原油 Crude Oil WTI —— 日线图（8月30日）

来源：CMC Markets

 

大宗商品价格8月以来持续回暖，收复自6月底以来的所有跌幅。

彭博商品指数 —— 日线图（8月30日）

来源：CMC Markets

利率的提升虽然导致购房意愿回落，房价大幅度下跌，由此传导租房需求大幅度提升，从而导致房租上涨，推升核心CPI走升。

8月Markit服务业PMI初值意外录得44.1，远低于预期的49.8，前值为47.3，反映出美国的服务业受加息影响呈现走弱态势，需求端受到抑制，从这一方面来看，8月服务业通胀或得到有效缓解。

初步结论来看，CPI的重要分项能源价格在8月录得反弹，占核心CPI比重较大的住房通胀或仍有上升态势。8月通胀数据或仍维持高位，这或进一步强化9月加息75个基点的预期，美元在短期或维持强势趋势。

 

美元还能走多远？

若美联储在9月加息75个基点，联邦基金利率将升至3% – 3.25%，随后只剩下11月3日和12月15日的两次会议，美联储或在三次连续加息75个基点后评估经济与通胀，考虑到11月的中期选举来临，美联储政策或开始放缓，11月、12月或分别加息50、25个基点。至2022年底，联邦基金利率或升至3.75% - 4%

多项经济指标指向美国经济增长已呈现放缓趋势，美元可能在年底至明年年初进入到高位筑顶的态势中。虽然并不能确定美联储加息的峰值在哪，因为美联储自身也依据于后续数据的表现。但大致可以推演随着利率不断的升高，需求端将持续受到打压，失业率或得以攀升，美联储加息的进程或在明年上半年结束，随后进入评估期。

由此可见，美元的牛市当前已处于强弩之末。大致推演美元走势：年底加息放缓、欧央行加快加息进程（美元震荡筑顶，小幅走升） —— 明年可能暂停加息 （美元震荡小幅回落） —— 通胀回落、经济衰退、降息预期升温 （美元掉头走弱）。

 

人民币汇率前景

由于下半年美元或仍呈现强势趋势，加上中国央行现阶段的宽松货币政策，以及欧元大幅度贬值，出口增速放缓。人民币仍面临短期贬值压力，美元兑人民币有破“7“的风险。

但从中长端来看，美元兑人民币即使破“7“也不会成为常态化表现，原因如下

  • 央行与政府其发力稳固宏观经济态势，下半年经济进一步回暖可期
  • 欧央行在接下来的9，10月会议连续加息50个基点的预期升温，年内若进一步如预期发力稳定欧元，结合当前贬值的人民币，对中国出口增速具有提振作用
  • 疫情管控方面料逐渐常态化，根据李兰娟院士表态，新冠是乙类传染病，目前按照甲类管理，最终会归为乙类传染病管理。经济受疫情扰动的风险料持续减小。
  • 央行坚持“以我为主“的货币政策，不会让人民币持续出现大幅度波动。
  • 后续货币政策空间或有限，在8月6000亿MLF到期后，央行缩量续作4000亿MLF利率下降10个基点。当前市场主体不缺钱，缺的是信心。

因此，美元兑人民币汇率走升倾向于短期现象，人民币汇率中长期看具有韧性。

 

趋势推演：

美元兑人民币 USD/CNH —— 日线图（8月30日）

来源：CMC Markets


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.

来自CMC的最新消息

Top movers

一周展望：本周非农是否进一步“血洗”美股？

鲍威尔在上周的杰克逊霍尔年会释放鹰派信号打击了市场的风险情绪，打消了市场对政策转向的预期，表示9月加息幅度需要更多的数据指引。本周的非农数据料将为美联储在9月会议的举措提供前瞻性指引。

29 Aug 2022
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！
Top movers

中概股全线狂飙，抄底时机已来？
Top movers

今日市场展望：油价加速上行或冲击100，美股结束三连跌， 澳元止跌能否再次反弹创高？

相关文章

Top movers

一周展望：本周非农是否进一步“血洗”美股？

鲍威尔在上周的杰克逊霍尔年会释放鹰派信号打击了市场的风险情绪，打消了市场对政策转向的预期，表示9月加息幅度需要更多的数据指引。本周的非农数据料将为美联储在9月会议的举措提供前瞻性指引。

29 Aug 2022
Top movers

中概股全线狂飙，抄底时机已来？

8月25日中概股全面反攻，多只中概股涨超10%，京东(09618.HK)收涨11%，阿里巴巴(09988.HK)收涨8.75%，美团(03690.HK)收涨8%，腾讯（0700.HK)收涨4.84，网易（09999.HK）收涨5.25%。

26 Aug 2022
Top movers

今日市场展望：油价加速上行或冲击100，美股结束三连跌， 澳元止跌能否再次反弹创高？

欧佩克+可能减产，伊核协议的不确定性为油价短期上行提供动力，标普500指数结束三连跌，但在市场鹰派预期下或将进一步下行，澳元兑美元或受强美元影响承压

25 Aug 2022
Top movers

京东二季度财报超预期，营收稳定增长、盈利改善，股价或反弹约20%。

京东集团（JD.US/9618.HK）于8月23日公布第二季度及中期业绩。二季度营收录得2672亿元，高于市场预期的2616亿元，同比增速为5.4%，高于行业平均增速。归属于普通股股东的净利润录得44亿元，高于市场预期的13.63亿元，去年同期为7.94亿元。

24 Aug 2022