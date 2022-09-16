人民币2年来首次跌破“7”，还有多少贬值空间？

因美国8月核心通胀超预期升高，市场预期美联储将在下周的9月利率决议上进行更加鹰派的表态，美元指数迅速拉升。9月15日，离岸人民币时隔两年跌破“7“，截至当前，美元兑人民币报7.0183。

中美货币政策的分化是促使人民币持续贬值的主要原因，即美国加息，中国降息。

从短期来看，人民币仍面临一定的贬值压力。但目前不必过度惊慌，在美联储加息后，预计人民币将迎来一定的盘整期。

首先从中国的宏观经济来看，中国经济的三驾马车为投资、消费、净出口。今年3月因上海疫情爆发导致出现了为期两个多月的封锁，市场信心受到严重打击，基建投资、社会消费表现低迷。但反观净出口方面，今年1-8月，中国外贸总额突破27.3万亿元人民币，同比增长10.1%。中国累计出口15.48万亿元，增长14.2%；同期，中国累计进口11.82万亿元，增长5.2%。前8个月，中国实现贸易顺差3.66万亿元，同比增长58.2%。

其出口的优异表现一方面受人民币贬值驱使，另一方面为中国汽车出口大幅增长，尤其是新能源汽车。8月，乘用车出口26万辆，环比增长7.6%，同比增长68.7%。2022年1-8月，乘用车出口144.6万辆，同比增长56.4%8月，新能源汽车出口8.3万辆，环比增长53.6%，同比增长82.3%，呈现高速增长势头。2022年1-8月，新能源汽车出口34万辆，同比增长97.4%。

9月16日，根据国家统计局公布的数据显示，中国8月规模以上工业增加值年率 4.2%，预期3.80%，前值3.80%。中国8月社会消费品零售总额年率 5.4%，预期3.5%，前值2.70%。中国1-8月城镇固定资产投资年率 5.8%，预期5.50%，前值5.70%。中国8月城镇调查失业率 5.3%，预期5.40%，前值5.40%。数据均好于预期。受多项政策工具支持，国民经济延续恢复态势。

1—8月份，全国房地产开发投资90809亿元，同比下降7.4%；其中，住宅投资68878亿元，下降6.9%。虽然央行在8月下调5年期LPR利率15个基点，但目前居民上杠杆意愿仍旧偏低，宏观经济延续复苏但基础尚不牢固。

中国8月的CPI同比上涨2.5%，前值为2.7%；环比下降0.1%。而核心CPI同比上涨0.8%，涨幅和上月持平，仍然处于今年以来较低水平。反映出推升通胀的主要驱动力为食品价格，粮食价格上涨3.3%，鲜菜价格上涨6.0%，鲜果价格上涨16.3%，猪肉价格上涨22.4%。非必选消费表现相对疲软导致核心CPI处于低位。

从目前来看，中国坚持“以我为主“的经济政策，海外紧缩预期持续升温，中国央行会密切关注人民币汇率的贬值，防止出现金融系统性风险。并且8月各项数据显示经济延续复苏态势，年内央行进一步降息的概率较低。政策上将预留充足的空间以应对明年大概率出现的全球经济衰退潮。与其他经济体相比，中国目前的通胀整体处于较低水平，即使未来出现进一步降息，通胀风险整体可控。

而从美国方面来看，美联储此轮加息周期会是激进且短暂的。美国通过俄乌战争加速资本的回流，打压欧洲，促使美元快速升值。通过拖跨其他经济体来实现抄底行为，实现美国复苏。但美国国债收益率持续走高，2年期国债收益率触及3.9%附近。2年期与10年期国债收益率倒挂加深。美国政府债务即将突破31万亿美元，国债收益率的持续走高将持续加大政府债务压力。美国现在在与时间赛跑，通过更快的加息加速拖垮全球经济。但美国因为高昂的债务无法使高利率维持较长的时间。

美元兑人民币（离岸） USDCNH —— 日线图（9月16日）

来源：CMC Markets

由于下周美联储将加息，美元兑人民币在短期仍面临升值的空间，上行目标可参考日线通道上轨7.1附近。随后或陷入高位盘整趋势。



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